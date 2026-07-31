Арсенал се разбра с Нюкасъл за Бруно Гимараеш

Арсенал е постигна принципна договорка с Нюкасъл за привличането на Бруно Гимараеш, съобщи “Екип”, а след това новината бе потвърдена от английските медии. Лондончани ще платят за бразилеца 77 милиона лири плюс бонуси. 28-годишният халф все още не е подписал договор с “артилеристите” но остават малки детайли, които да бъдат уточнени.

Това ще е третата голяма продажба на “свраките” за това лято, след като те вече се разделиха със Сандро Тонали и Антъни Гордън. Ситуацията в клуба изглежда все по-притеснителна за феновете му, след като вчера се разбра, че мениджърът Еди Хау напуска. Днес това бе потвърдено от клуба.

Arsenal agree deal with Newcastle for Bruno Guimaraes worth £77m plus add-ons - as they plan medical next week https://t.co/lzbCyZx5Km — Daily Mail Sport (@MailSport) July 31, 2026

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