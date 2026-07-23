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Манчестър Сити обяви рекордния трансфер

  • 23 юли 2026 | 19:47
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Манчестър Сити обяви рекордния трансфер

От Манчестър Сити обявиха дългоочакваното рекордно привличане на Елиът Андерсън от Нотингам Форест. Сделката между двата клуба, която е за впечатляващите 116 милиона паунда и е рекордна в историята на клуба, бе договорена още преди седмици, но се очакваше приключването на Англия на на Световното първенство, за да бъде завършена, а самият играч да премине медицински прегледи. Полузащитникът е подписал договор за пет години с “гражданите”. Елиът Андерсън бе силно желан и от Манчестър Юнайтед, но предпочете да се озове на “Етихад”, където ще работи с новия мениджър на тима Енцо Мареска в изграждането на новия проект на Сити след напускането на Джосеп Гуардиола.

Основни футболисти преподписват с Манчестър Сити
Основни футболисти преподписват с Манчестър Сити

“Манчестър Сити е един от най-големите клубове в света и отборът, който имат, е невероятен - имат уникални футболисти на всяка една позиция. Веднага щом разбрах, че ме искат, бях абсолютно сигурен, че ще осъществя този трансфер. Като футболист, искаш да се пробваш на най-високо ниво и именно Сити ми дава тази възможност. Погледнато отстрани, Манчестър Сити е клуб, който се отнася добре с футболистите и им дава перфектните условия. Успехите, които постигнаха, както и начина им на игра в последните десет или петнайсет години бяха изключителни. Привилегия е да получа шанс да бъда част от всичко това”, заяви самият Елиът Андерсън пред сайта на клуба.

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