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ПСЖ не се интересува от Родри

  • 28 юли 2026 | 06:29
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ПСЖ не се интересува от Родри

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен няма намерение да предприема стъпки за привличането на халфа на Манчестър Сити Родри, съобщава “Льо Паризиен”. Това решение е свързано с факта, че ръководството на ПСЖ вярва, че притежава най-добрата полузащита в света и не се нуждае от попълнения в тази зона.

Не е тайна, че Родри иска да напусне Манчестър Сити, а приоритет за него е да се завърне в родината си и да подпише с Реал Мадрид. 30-годишният испанец вече е съгласувал личните си условия с “белите” и чака двете страни да се договорят за трансфера.

От Ман Сити са поставени пред изпитание, вече очакват оферта от страна на Реал за Родри, това може да доведе до верижна реакция
От Ман Сити са поставени пред изпитание, вече очакват оферта от страна на Реал за Родри, това може да доведе до верижна реакция

Родри играе за Манчестър Сити от юли 2019 г. Договорът му е до 30 юни 2027 г. и ръководството на “гражданите” се надява халфът да се съгласи да го удължи.

През миналия сезон полузащитникът отбеляза 2 гола в 33 мача.

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Снимки: Gettyimages

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