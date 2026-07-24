Мареска: Привилегия е да наследя Пеп в Ман Сити, всеки мениджър иска да има играч като Родри

Новият мениджър на Манчестър Сити даде първата си официална пресконференция, откакто наследи на поста Пеп Гуардиола. На нея италианският специалист коментира различните теми около "гражданите".

За предизвикателството да наследи Гуардиола

„Преди всичко е привилегия. Много пъти съм казвал, че смятам Пеп за най-добрия треньор в света за последните 20 години. Това е предизвикателство, но е хубаво, привилегия е. След толкова много години с един човек начело, на мениджъра винаги му е малко трудно. Справянето с това е предизвикателство – да направиш правилните неща веднага, за тази организация, за феновете и за всички", добави италианецът.

Enzo 💬 First of all, it’s a privilege because the reason why the club decides to go for me... I said many times, I consider Pep [Guardiola] the best coach in the world in the last 20 to 25 years. It’s a challenge, it's nice and it’s a privilege... It’s a challenge to do the… pic.twitter.com/LcZXIZiqSH — Manchester City (@ManCity) July 24, 2026

За избора да поеме Манчестър Сити

„Познавам организацията и хората в клуба от преди години. Когато един клуб смени трима мениджъри за почти 20 години, това показва колко сериозна е структурата. Те разбират, че трябва да се даде време. Откакто Манчестър Сити се свърза с мен, нямах никакво съмнение, че искам да се присъединя към този фантастичен клуб. Чувствам се обратно вкъщи - много добре. От първия ден чувството е страхотно и съм много щастлив", сподели Мареска.

Enzo 💬 I know quite well the organisation, I know the people from inside the club from years ago. The structure of the club and when a club has three manager in almost 20 years, it shows how serious this structure is and they understand to give time for everything. pic.twitter.com/JA5EAqZ2LD — Manchester City (@ManCity) July 24, 2026

За Родри и спекулациите относно трансфер на халфа в Реал Мадрид

"Около големите играчи винаги има спекулации. Не се притеснявам от това, нормално е. Те (Испания) спечелиха Световното първенство, а той беше най-добрият играч. Всеки мениджър би искал Родри, защото той е топ играч. Засега му предстои операция в понеделник, а след това има нужда от почивка. Трябва да си почине и да се възстанови. След това ще се върне при нас“, добави Мареска.

За трансферите на Манчестър Сити

"Мисля, че винаги има какво да се прави, както заради нашите планове, така и заради динамиката на трансферния прозорец. Вероятно има няколко неща, които трябва да се направят, но вече работим по тях.“

"I think every manager wants to have Rodri"



Enzo Maresca gives an update on Rodri following Spain's win in the World Cup 💬 pic.twitter.com/xsotBmJ2Ro — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 24, 2026

Мареска за стила на игра и адаптацията

„Мисля, че има ясна идентичност в предишните клубове, в които съм работил. Вероятно това е причината клубът да се спре на мен – виждат сходна концепция с тази на предишния мениджър“, коментира италианецът.

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„Да бъдем агресивни без топка и да контролираме мача, да налагаме нашата идея. Да се опитаме да направим най-важното, а именно да спечелим мача. Въпрос на адаптация е. С времето всичко се променя. Трябва да се адаптираш и да се развиваш. Статичните положения и персоналното пазене са посоката, в която футболът се развива. В крайна сметка ние сме мениджъри и носим отговорност. Наш дълг е да намираме решения.“

За наличността на играчите

Последната група играчи ще се присъедини към нас три или четири дни преди мача за „Къмюнити Шийлд“. Оттогава нататък ще разполагаме с целия състав. Работя с много млади играчи, което винаги е добре, защото те са пълни с енергия. Някои от тях са много добри, така че да, доволен съм.“

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За вратарския пост и бъдещето на Джак Грийлиш

Запитан за вратарския пост, Мареска отговори лаконично: „Когато прозорецът е отворен, всичко може да се случи. Ще видим. В момента Джеймс Трафърд е един от нашите вратари.“

Относно бъдещето на Джак Грийлиш, мениджърът каза: „Джак в момента е тук. Той е играч на Манчестър Сити. Винаги казвам едно и също – ако има играчи, които принадлежат на клуба, мой дълг е да ги тренирам. Имам добри отношения с Джак. Той има голямо сърце и е много добро момче. Ще видим какво ще се случи.“

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Снимки: Gettyimages