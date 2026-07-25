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Новият мениджър на Ман Сити иска да доведе един от любимците си в Челси

  • 25 юли 2026 | 10:12
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Новият мениджър на Ман Сити иска да доведе един от любимците си в Челси

Крилото на Челси Педро Нето е сред имената в списъка на Манчестър Сити, докато клубът търси потенциални нови попълнения за фланговете си, информира "Дейли Мейл". „Гражданите“ са разглеждали и други варианти, сред които Ибрахим Мбайе от Пари Сен Жермен и Ян Диоманде от РБ Лайпциг. Около последният обаче вече се вихри огромна трансферна сага и към момента от "Етихад" не са склонни да се замесват в нея. Новият мениджър на тима Енцо Мареска работи доста успешно с португакеца, който бе привлечен именно по негово време на "Стамфорд Бридж".

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От Сити е проявяваха интерес към 26-годишния Нето и преди той да се присъедини към Челси от Уулвс за 51 милиона паунда. Мареска е изградил добри отношения с португалеца по време на съвместния им престой на „Стамфорд Бридж“.

На "Етихад" също така харесват френския краен защитник на Челси Мало Густо, но не и при исканата за него цена от 75 милиона паунда. "Сините" вече се разделиха с друго крило, Алехандро Гарначо, който премина в Астън Вила. Отборът от Бирмингам проявява интерес и към Николас Джаксън.

От своя страна, „сините“ от Лондон работят по привличането на нови крила, като сред набелязаните е Керим Алайбегович от Байер Леверкузен.

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Междувременно Тотнъм работи по сделка за привличането на Савиньо от Сити, но отборът на Енцо Мареска иска първо да си осигури негов заместник. Лондончани се опитваха да вземат бразилеца още през миналото лято, но тогава преговорите зациклиха и в крайна сметка не дадоха резултат.

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Снимки: Gettyimages

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