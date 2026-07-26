Енцо Мареска: Манчестър Сити няма да повтори грешката на Ман Юнайтед след Фъргюсън

Новият мениджър на Манчестър Сити, Енцо Мареска, е категоричен, че клубът няма да тръгне надолу след напускането на легендарен треньор, какъвто бе Джосеп Гуардиола, както се случи с градския съперник Манчестър Юнайтед, след като бяха напуснати от сър Алекс Фъргюсън. Италианецът е изправен пред огромното предизвикателство да замени Пеп Гуардиола на „Етихад“. Испанският специалист спечели впечатляващите 20 трофея за едно десетилетие на доминация в английския футбол.

Мареска: Привилегия е да наследя Пеп в Ман Сити, всеки мениджър иска да има играч като Родри

Сценарият, пред който е изправен Мареска, напомня на този с Дейвид Мойс, който наследи сър Алекс Фъргюсън в Юнайтед през 2013 г. Мойс обаче беше уволнен само след 10 месеца начело. От оттеглянето на Фърги насам „червените дяволи“ не са били дори близо до спечелването на титлата във Висшата лига или Шампионската лига.

Въпреки това Мареска приема с ентусиазъм предизвикателството да заеме мястото на Гуардиола и смята, че "гражданите" разполагат със структура, която ще позволи на отбора да продължи да печели и под негово ръководство.

"Смятам Пеп за най-добрия треньор в света за последните 20-25 години, така че това е предизвикателство. Хубаво е, привилегия е, а и историята показва, че след дългогодишен престой на един мениджър в даден клуб винаги има известни трудности, както беше след сър Алекс В Манчестър Юнайтед. Това е голямо предизвикателство за всички. Но мисля, че организацията е най-важното нещо. Този клуб е имал трима мениджъри за 17 години. Това не е нормално, не се случва често, така че това е една от причините да съм уверен, че можем да свършим страхотна работа. И да продължим работата, която е вършена през последните 14 или 15 години“, заяви Мареска.

От Ман Сити са поставени пред изпитание, вече очакват оферта от страна на Реал за Родри, това може да доведе до верижна реакция

Междувременно Мареска призна, че не се притеснява от спекулациите около световния шампион Родри. Испанският носител на „Златната топка“, на когото предстои лека операция на гърба следващата седмица, е свързван с трансфер в Реал Мадрид.

„Около големите играчи винаги има спекулации. Не се тревожа за това, нормално е. Всеки мениджър иска да има Родри, но сега му предстои операция. Той трябва да си почине и да се възстанови, а след това ще се върне тук при нас“, коментира Мареска.

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Снимки: Gettyimages