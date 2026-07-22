Основни футболисти преподписват с Манчестър Сити

Абдукодир Хусанов и Жереми Доку са много близо до удължаване на своите договори с Манчестър Сити. Очаква се новите им контракти да бъдат до 2031 година.

Според информация на „Атлетик“, двамата футболисти на „гражданите“ ще приемат предложените им от английския клуб условия. Очаква се от Сити първо да обявят официално подписването на новото споразумение със защитника от националния отбор на Узбекистан, а след това и с белгийското крило.

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Хусанов се присъедини към Манчестър Сити през зимата на 2025 година. През изминалия сезон той записа 21 мача в Премиър лийг.

Доку е част от състава на „гражданите“ от 2023 г. В 30 мача от последния сезон в Премиър лийг той отбеляза 5 гола и направи 5 асистенции.

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