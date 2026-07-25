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Основен играч преподписа с Ман Сити

  • 25 юли 2026 | 15:09
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Основен играч преподписа с Ман Сити

Централният бранител на Манчестър Сити Абдукодир Хусанов е подписал нов договор, обявиха официално от клуба. Новият контракт на узбекистанеца ще е до лятото на 2031 година. Защитникът пристигна на “Етихад” срещу 40 милиона евро през зимата на 2025 година. Кариерата му тръгна трудно при “гражданите”, но постепенно успя да се наложи и през миналата година записа 37 двубоя, но в края на сезона бе твърд титуляр при спечелването на Карабао къп и ФА Къп. Очакванията са именно Хусанов да бъде един от основните избори на новия мениджър Енцо Мареска в центъра на отбраната след напускането на Джон Стоунс.

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Снимки: Gettyimages

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