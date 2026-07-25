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Холанд се прояви и на сватбата на Донарума (видео)

  • 25 юли 2026 | 15:35
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Звездата на Манчестър Сити и Норвегия Ерлинг Холанд отново се прояви в типичния си ексцентричен стил. Скандинавската голова машина бе част от сватбеното тържество на съотборника си от английския тим Джанлуиджи Донарума и накара гостите на събитието да направят прословутото викингско гребане.

Видеоклип, публикуван от телевизионните мрежи Sky Italia и в социалните мрежи, показва как норвежецът задава ритъма с барабан, на който гостите правят гребни движения и скандират станалия толкова популярен рефрен от изминалия Мондиал 2026.

Викингското гребане беше започнато от норвежки фенове по време на Световното първенство, а отборът се присъединяваше към публиката си след края на мачовете. Тимът на Норвегия достигна до 1/4-финалите на турнира, след като елиминира Кот д'Ивоар и Бразилия, преди да бъде спрян от Англия.

Вратарят на Италия Донарума и дългогодишната му партньорка Алесия Елефанте иначе се ожениха в град Фазано, Пулия.

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