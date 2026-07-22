Спряганият за трансфер Фил Фоудън подписа нов договор с Манчестър Сити

Фил Фоудън подписа нов четиригодишен договор с Манчестър Сити, който ще го задържи в клуба до 2030 г. Предишният контракт на 26-годишния футболист изтичаше следващото лято, но той избра да удължи престоя си след идването на новия мениджър Енцо Мареска, който преди години беше асистент на Гуардиола на “Етихад”.

Фоудън беше спряган за продажба, след като през миналата кампания загуби титулярното си място. Милан, Барселона и Галатасарай бяха сред вариантите, но в крайна сметка това вече не е на дневен ред.

He's one of our own 🏡 pic.twitter.com/MDpI4mOaNR — Manchester City (@ManCity) July 22, 2026

Фоудън е юноша на Сити и дебютира за първия отбор на 17-годишна възраст при бившия наставник Пеп Гуардиола и оттогава е изиграл 369 мача за тима, печелейки шест титли от Премиър лийг, една Шампионска лига и две Купи на Англия.

Той обаче не попадна в състава на Англия за Световното първенство.

„Да обвържа бъдещето си със Сити означава всичко за мен - коментира Фоудън. - Да играя за този клуб е всичко, което някога съм искал, и винаги е чест да нося фланелката. Наясно съм, че имах късмета да бъда част от исторически период с толкова много спечелени титли, но ние винаги гледаме към бъдещето и се опитваме да печелим още. Нямам търпение да работя отново с Енцо. Той беше брилянтен по време на сезона с требъла – човек, когото всички играчи уважаваха и обичаха да работят с него.“

Фоудън, който е най-титулуваният играч на Сити заедно с Джон Стоунс и Бернардо Силва, прекара цялата си кариера в клуба под ръководството на Гуардиола, който прекрати своя успешен десетгодишен престой през май.

Англичанинът вдигна летвата високо с представянето си в годината след требъла на Сити, като записа рекордните в кариерата си 27 гола и 12 асистенции. Последвалите два сезона бяха по-малко продуктивни, тъй като ролята на Фоудън в състава на Сити се промени.

През изминалия сезон Фоудън отбеляза седем гола и направи пет асистенции в 33 мача от Висшата лига, докато в предходната кампания той вкара седем гола и асистира два пъти в 28 мача от елита.

След като беше оставен извън състава на Тухел за Световното първенство това лято, Асоциацията на професионалните футболисти заяви, че Фоудън е станал жертва на натоварения футболен календар, добавяйки, че той не е бил версията, която видяхме преди две години.

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