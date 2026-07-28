Мондиал 2026 - първенството на рекордите

Световното първенство през 2026 година постави редица впечатляващи рекорди, показват данните, публикувани от FIFA. От посещаемостта по стадионите до най-бързия удар, най-младия участник и мащаба на организацията, шампионатът се откроява като едно от най-грандиозните спортни събития в историята.

Най-впечатляваща е посещаемостта по трибуните. Общо 6 810 966 фенове са гледали на живо мачове от Мондиал 2026 в 16-те града домакини. Според ФИФА това е повече от общата посещаемост на световните първенства през 2018 и 2022 година, взети заедно. В рамките на 104 мача средната посещаемост е била 65 490 зрители, а запълняемостта на стадионите е достигнала внушителните 99,7 процента.

Сериозен интерес е имало и извън стадионите. 9 017 000 души са посетили FIFA Fan Festivals в 13 града за период от 39 дни. Освен излъчвания на всичките 104 мача, фестивалите са предложили и музикална програма с участието на известни изпълнители като Pitbull, The Chainsmokers, Ludacris и deadmau5.

По отношение на организацията турнирът също е бил на огромно ниво. Повече от 43 000 доброволци са подпомагали провеждането на Световното първенство във всичките 16 съоръжения. Освен тях, в провеждането на шампионата са участвали и 2 530 души персонал, представляващи 104 националности.

ФИФА отчита и сериозен мащаб в съдийския корпус. За ръководенето на 104-те двубоя са били избрани 58 главни съдии, 88 асистент-съдии и 30 видеоасистент-съдии. Представени са били всички шест конфедерации и 50 членуващи асоциации.

Що се отнася до чисто футболните показатели, статистиката също е впечатляваща. Най-бързият удар, довел до гол, е дело на Пап Гей от Сенегал срещу Ирак, като топката е развила 131,94 км/ч. Най-бързият спринт на турнира е на Килиан Мбапе – 37,6 км/ч, което по данни на графиката е почти идентично със средната скорост на Юсейн Болт при световния му рекорд на 100 метра (37,58 км/ч).

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Испанският национал Родри е футболистът, покрил най-голяма дистанция по време на турнира – 96,2 километра. Според ФИФА това се равнява приблизително на 916 футболни игрища, подредени едно след друго. Вратарят с най-много спасявания е Орландо Хил от Парагвай с 28 успешни намеси.

Две от любопитните индивидуални статистики са свързани с възрастта на участниците. Хилберто Мора е най-младият футболист на турнира – на 17 години и 240 дни към старта на шампионата. Най-възрастният участник пък е Кристиано Роналдо, който игра на 41 години, 4 месеца и 5 дни.

Мондиал 2026 донесе и сериозни резултати извън терена. По данни на ФИФА са били продадени 642 560 hospitality пакета на гости от 154 държави, които са имали достъп до 3 166 hospitality зони и 15 589 ложи.

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Голямо е било и потреблението на храни и напитки по време на турнира. Феновете са консумирали над 16,4 милиона напитки, включително 5,4 милиона бири и 4,6 милиона безалкохолни напитки и води. Стадионът в Мексико Сити е отчел най-много продадени бири – 621 137, докато стадионът в Ню Йорк/Ню Джърси е бил №1 по продадени хотдогове (108 878) и безалкохолни напитки и вода (527 795).

Сериозен отзвук имаше и музикалната част около турнира. Според публикуваната графика официалният албум на Мондиал 2026 е достигнал 1,267B стрийма във всички платформи, включително YouTube, а песните от албума са събрали 805 милиона гледания в YouTube. Отбелязва се още, че “Dai Dai” на Shakira и Burna Boy остава №1 в глобалния Spotify Top 50, както и лидер в Billboard Global 200 и Billboard Top 200 (без САЩ).

Публикацията на ФИФА обобщава по категоричен начин мащаба на първенството – не само като футболен турнир, но и като глобално събитие с огромен зрителски, организационен и комерсиален ефект.

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Снимки: Gettyimages