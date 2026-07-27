Мбапе се обърна към феновете на Франция: Никога не ни изоставихте, дължахме ви по-красив край

Седмица след края на Мондиал 2026 и в навечерието на официалното обявяване на Зинедин Зидан начело на Франция, капитанът на "петлите" Килиан Мбапе публикува в понеделник отворено писмо до френските фенове в пресата, за да им благодари за подкрепата по време на целия турнир.

Не чрез телевизионно интервю или публикация в Инстаграм, а с обръщение, публикувано в множество регионални издания и вестник „Екип“. Вероятно целта е била да достигне до възможно най-голям брой привърженици на „сините“, които проследиха подвизите, а след това и разочарованието на отбора на Световното в САЩ по време на „месец на емоции, себенадминаване и гордост да носим цветовете на Франция“.

«Vous ne nous avez jamais lâchés, même quand on le méritait moins» ➡️ https://t.co/0UdTiMyaM6



Plus d'une semaine après la Coupe du monde, Kylian Mbappé a pris la parole dans une lettre ouverte aux Français. Le capitaine des Bleus a fait part de sa déception, tout en relativisant… pic.twitter.com/qHxsfUoxSe — L'Équipe (@lequipe) July 27, 2026

„Най-вече на страст – същата, която ни движи на терена и която движи и вас, пред екрана и по трибуните. Ето какво преживяхме заедно, една невероятна история“, написа суперзвездата на Реал Мадрид в писмото, придружено от три снимки, една от които е негова като дете пред плакат на Тиери Анри. „Не донесохме колективен трофей. Боли и ще боли още известно време, няма да ви лъжа за това.“

Разделено на няколко части, писмото засяга теми, които са важни за родения в парижкото предградие Бонди Мбапе. Първо, индивидуалното му представяне с неговите 10 гола в турнира. „Приемам с гордост титлата за голмайстор, но щеше да е много по-добре, ако беше придружена от купата. Може би ви дължахме по-красив край. Но невинаги избираме края на историята, избираме какво влагаме в нея, а ние вложихме всичко. С това се гордеем“, увери той.

🚨🚨 KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 ÉCRIT UNE LETTRE AUX FRANÇAIS APRÈS LA COUPE DU MONDE ! 📩🥹



« MERCI.



Un mois d’émotion. De dépassement. De fierté à porter les couleurs de la France.



De passion, surtout, la même qui nous anime sur le terrain et qui vous anime, devant l’écran comme dans… pic.twitter.com/LHPnae5Pxj — Actu Foot (@ActuFoot_) July 27, 2026

След това той се обърна към своите съотборници. „Благодаря на съотборниците ми. Без тяхната работа, техните спринтове, техните пасове, без този отборен дух, който ни водеше от първия до последния мач, никога нямаше да мога да вкарам толкова много. Тази титла е колкото на колектива, толкова и моя. Като малък мечтаех да играя на Световно първенство, поне на едно. Играх на три, спечелих едно, а тази година имах честта да участвам с капитанската лента. Никога няма да го забравя.“

Мбапе не пропусна да спомене и френската публика, която трептеше заедно с националния отбор. „Стояхте до късно, понякога до среднощ, в зависимост от часовите зони, за да ни гледате как играем на другия край на света. Събирахте се у дома, в барове, със семейства или приятели, навсякъде във Франция и извън нея“, подчертава той.

Каръкът на Мбапе, какъвто не беше виждан от 60 години насам

„Други бяха най-близо до нас, по стадионите, със знамена на раменете. Деца с блестящи очи, мъже и жени от всякакъв произход и всички поколения, обединени около едно и също удоволствие – това на споделянето. Това е силата на този спорт. И вие никога не ни изоставихте, дори в най-трудните моменти, дори когато не го заслужавахме. Тази история я написахме с милиони ръце, не само с единадесет на терена, водени от същия плам.“

Килиан Мбапе не можеше да напише такова писмо, без отново да отдаде почит на Дидие Дешан, за когото това беше последният турнир с „петлите“ след 14 години начело на отбора. „На Дидие вече казах каквото имах да казвам, той го знае. Благодаря на него, на целия му щаб също – кинезитерапевти, готвачи, кондиционни треньори, шофьори, всички онези, които никой не вижда и без които нищо от това не би било възможно. И на тези, които ни посрещнаха в Съединените щати по време на целия турнир“, заяви той в навечерието на официалното обявяване на Зинедин Зидан за нов селекционер.

Мбапе пак спечели надстрелването с Меси за "Златната обувка"

И припомни: „В крайна сметка футболът си остава игра. Игра, която приемаме много сериозно, която работим цял живот, за да се опитаме да я овладеем, но все пак игра, с нейните прости правила, които не са се променили, откакто сме започнали да я играем: топка, врата, желание да вкараш гол. Ето защо тя ни обединява всички с една и съща страст.“

Що се отнася до бъдещето, което ще се пише заедно със „Зизу“, Килиан Мбапе го предвижда като бляскаво. „Това Световно първенство приключва, но историята продължава. Ще има други мачове, други летни или зимни вечери, в които всички ще се съберем пред същата игра, със същото непокътнато желание. Не сме приключили да играем заедно. Благодаря за всичко“, завърши той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google