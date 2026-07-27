Инфантино с атака срещу критиците на Световното първенство

Президентът на ФИФА Джани Инфантино предприе остра атака срещу критиците на Световното първенство, като заяви, че те са „погълнати от омраза“, и ги посъветва да „медитират, да се молят или да гледат футболен мач“, за да „намерят мир“. След официалния край на шестседмичния турнир Инфантино използва времето, за да се обърне към своите недоброжелатели чрез публикация от 15 слайда в "Инстаграм", в която изглежда защити редица противоречия, възникнали по време на лятното състезание. Инфантино, който не проведе пресконференция нито при започването, нито при приключването на Мондиала, започна тирадата си, като се обърна към онези, „които пропуснаха нашата красива игра, емоциите, празненствата, смеха, плача, разочарованието и радостта“. Той заяви, че тези, които са „пропуснали“ турнира, са били „толкова погълнати от омраза и критика“. Шефът на ФИФА твърди, че критиците са седели „зад своите химикалки и листове, зад екраните си, разпространявайки омраза и фалшиви слухове“.

„Искам да кажа, че докато вие седите отзад, ние от ФИФА сме на предната линия, организираме, работим усилено и предоставяме най-доброто шоу в света“, продължи той.

Критиците онлайн обаче бързо посочиха редица насилствени инциденти, случили се като пряк резултат от шестседмичния летен турнир. Всъщност, денят на откриването на Световното първенство по футбол през 2026 г. беше белязан от бурни протести, като полицията за борба с безредиците използва сълзотворен газ срещу демонстранти преди мача на Мексико срещу Южна Африка.

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Масовите демонстрации бяха подхранени от коалиция от множество синдикати и активистки групи, които излязоха на шествие, за да привлекат световното внимание към сериозните вътрешни проблеми на страната. Сред най-изявените мобилизиращи се групи бяха колективи на издирващи майки, учителският синдикат ЦНТЕ, работници от федералната съдебна система и различни транспортни организации. Съобщава се, че са се провели общо осем едновременни протеста.

Освен в деня на откриването на турнира, имаше и редица насилствени инциденти във фен зони и по време на празненства след мачове по целия свят. Най-трагичното е, че твърдението на Инфантино за „нулеви инциденти“ пренебрегна смъртта на четирима привърженици в Мексико Сити, които се задушиха по време на хаотични улични празненства след победата на Мексико над Еквадор в кръга на 32-та.

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Въпреки че Инфантино преди това изказа съболезнования в социалните мрежи в деня след трагедията, в публикацията си от 15 слайда той не спомена жертвите, докато се хвалеше с безопасността на турнира.

Междувременно други фенове отбелязаха, че ФИФА е решила да продължи с турнира, въпреки че привърженици от четири участващи нации – Иран, Хаити, Сенегал и Кот д'Ивоар – са се сблъскали със забрани за пътуване в САЩ, наложени от администрацията на Тръмп. В друг случай сомалийският съдия Омар Артан видя мечтите си да ръководи мач на Световно първенство разбити, след като му беше забранено да влезе в САЩ в навечерието на турнира.

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Администрацията на Тръмп тогава направи шокиращо изявление, че на Артан, който беше обявен за най-добър мъжки съдия в Африка миналата година, е отказан достъп поради опасения от тероризъм.

„Споменахте няколко човека, на които са отказани визи, и пренебрегнахте милионите, които бяха одобрени, от всички части на света. Защото футболът обединява света и това беше демонстрирано впечатляващо това лято.“

На друго място в своята тирада в социалните мрежи Инфантино заяви, че „Иран влезе в Съединените щати без инциденти или конфликти“. Феновете обаче отбелязаха, че само четирима от петнадесетте членове на иранския отборен щаб, на които първоначално бяха отказани визи, по-късно получиха право да пътуват в страната.

Инфантино също така изглежда отправи директен удар към критиците относно бурята по средата на турнира около Доналд Тръмп и нападателя на националния отбор на САЩ Фоларин Балогун. Нападателят беше изгонен по време на победата на САЩ с 2:0 над Босна и Херцеговина, което означаваше, че той трябваше да бъде наказан за следващия им мач срещу Белгия. Въпреки това, в навечерието на мача, ФИФА обяви, че е отложила наказанието му, което предизвика широко разпространен гняв сред феновете по целия свят.

По-късно стана ясно, че Тръмп се е обадил на Инфантино, който преди това връчи на американския президент встъпителна награда за мир на ФИФА, и е поискал случаят да бъде преразгледан, което накара феновете да отправят обвинения в политическа намеса.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино коментира разразилия се скандал, като написа: „Наистина, „спорни“ съдийски решения или „странни“ дисциплинарни отсъждания, като например потенциално погрешни червени или жълти картони, или последващи решения да не се наказват играчи в определени ситуации, са рутинна практика и са широко приети в някои от най-големите първенства в света.“

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„Любопитно е, че същите държави, които прилагат тези практики, са тези, които отправят критики“, добави по темата шефът на ФИФА.

Безпрецедентното решение предизвика гневни обвинения в политически фаворитизъм от страна на УЕФА, Белгийската футболна асоциация и безброй европейски законодатели. Норвежката футболна федерация също потвърди плановете си да подаде официална жалба относно ролята на Тръмп в решението.

Инфантино завърши тирадата си, като посъветва своите критици да се отдръпнат от компютрите си и да намерят мир.

„Към тези, които прекарват времето и енергията си, за да ни мразят, моля, отделете малко време да се замислите, да медитирате, да се помолите или да гледате футболен мач и наистина да наблюдавате лицата, очите, емоциите“, заключи той. „Към химикалките и хартията, към всички екрани, нека намерите любов и мир там, където хората зад вас не са могли. Нека намерите мир; ние във ФИФА намерихме нашия и го предоставяме, като организираме най-забележителното Световно първенство на ФИФА. Нека футболът се издигне над всяка омраза.“

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Снимки: Gettyimages