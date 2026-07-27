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Де Дзерли: Който не е щастлив в Тотнъм, е свободен да напусне

  • 27 юли 2026 | 05:28
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Де Дзерли: Който не е щастлив в Тотнъм, е свободен да напусне

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби предупреди, че който не се чувства добре в отбора, може да си тръгне веднага. Това стана след победата на тима от северен Лондон срещу Оукланд с 2:0 пред пълен стадион в Нова Зеландия по време на турнето, предаде АНСА.

„Който не се чувства щастлив, който не се чувства горд да бъде тук, може да си тръгне", отсече италианският треньор. За приятелската среща Де Дзерби даде почивка на повечето основни играчи на Тотнъм, като от новите попълнения разчита само на бившия халф на Уест Хам Матеуш Фернандес. Яп Пол ван Хеке и Анди Робъртсън все още не са във форма, а Сандро Тонали, за когото клубът плати 107 милиона евро, лекува лека контузия. 

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Снимки: Gettyimages

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