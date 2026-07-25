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От Интер се надяват в Тотнъм да намалят исканата сума за Ромеро, но имат готова формула за трансфера

  • 25 юли 2026 | 12:24
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От Интер се надяват в Тотнъм да намалят исканата сума за Ромеро, но имат готова формула за трансфера

Ръководството на Интер се надява Тотнъм да намали исканата цена от 50 милиона евро за Кристиан Ромеро, но е готово дори да плати сумата, ако „шпорите“ се съгласят на сделка под наем със задължителна опция за откупуване, съобщава „Гадзета дело Спорт“. Италианският шампион настоява за привличането на аржентинския защитник на Тотнъм, като в петък представители на клуба са провели среща с агента на играча в Милано.

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„Нерадзурите“ ще продължат разговорите с антуража на футболиста през следващите дни с надеждата да намерят начин да намалят финансовите изисквания на лондончани. Въпреки това, според италианското издание, Интер може дори да се съгласи да инвестира подобна сума, стига Тотнъм да приеме продажбата на Ромеро под наем със задължение за закупуване.

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Това е същата формула, която „нерадзурите“ използваха миналото лято за привличането на Мануел Аканджи от Манчестър Сити. Тогава обаче трансферната сума за швейцарския защитник след първоначалния период под наем беше 15 милиона евро. Самият Ромеро е отворен към идеята да се завърне в Серия А, където преди това игра за отборите на Аталанта и Дженоа.

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Снимки: Gettyimages

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