Ромеро е готов да премине в Интер, но високата му цена е проблем

Защитникът на Тотнъм Кристиан Ромеро е нетърпелив да се завърне в Серия "А" и да подпише с Интер, но исканата от "шпорите" цена от 50 милиона евро представлява сериозна пречка.

28-годишният защитник напусна контузен финала на Световно първенство, но още преди това е взел решение да смени клубната си принадлежност това лято. Неговият договор с Тотнъм е до юни 2029 г., но той смята, че времето му в тима е приключило, особено след като лондончани едва се спасиха от изпадане от Премиър лийг.

Според журналиста Джанлуиджи Лонгари, Интер е в контакт с антуража на Ромеро, а самият играч би бил повече от щастлив да се завърне в Италия.

🚨 BREAKING: #Inter is READY to make a move for Cuti Romero. The club has respected the World Cup and waited for the tournament to end, but THIS WEEK will be in contact with Romero's entourage. 🇦🇷



[via @FabrizioRomano] pic.twitter.com/B6tNxaYcs5 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) July 21, 2026

Аржентинецът остави своя отпечатък, пристигайки в Дженоа през 2018 г., след което премина през Ювентус и Аталанта, преди трансфера си в Тотнъм за 53,8 милиона евро през 2021 г.

Въпреки че и „шпорите“, и Ромеро знаят, че са пред раздяла това лято, исканата цена от 50 милиона евро и изискванията на играча за заплата са две големи препятствия пред „нерадзурите“.

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Снимки: Imago