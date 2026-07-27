Литлър по безапелационен начин защити титлата си на Световния мачплей по дартс

Световният номер едно Люк Литлър защити титлата си на престижния мейджър турнир Световен мачплей по дартс в Блекпул. В големия финал, изигран пред препълнените трибуни на легендарната зала „Уинтър Гардънс“, 19-годишният феномен се наложи убедително над седмия в схемата Гъруин Прайс с 18:9 лега. С този триумф тийнейджърът стана едва третият играч в историята на Професионалната дартс корпорация (PDC), който успява да спечели ценния трофей в две поредни години.

Литлър започна двубоя ударно и бързо натрупа солидна преднина от 5:0 лега преди първата почивка, пречупвайки съперника си с феноменално затваряне на 167 точки чрез булсай. Прайс опита да отвърне на удара и намали изоставането си до 4:7, но тийнейджърът наелектризира публиката, като записа две поредни брутални затваряния от 128 и 127 точки, за да си върне контрола при 10:5. От този момент нататък шампионът не погледна назад – той увеличи преднината си до 15:7 и спокойно затвори мача при крайното 18:9, въпреки че Прайс демонстрира много високо ниво и завърши финала със среден резултат от 104.97 точки.

LITTLER GOES BACK-TO-BACK 🏆



Luke Littler completes the greatest World Matchplay campaign in history, averaging 111.04 across the tournament… 🤯



Littler defeats Gerwyn Price 18-9 in the final to claim his second Phil Taylor Trophy 🙌



📺 https://t.co/xXnQhVoUPy#MatchplayDarts pic.twitter.com/mRk9dYbuhj — PDC Darts (@OfficialPDC) July 26, 2026

Освен с трофея, Люк Литлър си тръгва от Блекпул и със серия от счупени вечни рекорди. Той приключи турнирната седмица с общ среден резултат от 111.04 точки, с което подобри досегашния исторически рекорд на легендата Фил Тейлър (106.31) от 2010 година. В самия финал победителят закова статистика от 111.53 точки, което е и нов най-висок среден резултат в мач за титлата в историята на турнира.

Спечелената голяма награда от £225 000 направи Литлър първия играч в историята на дартса, който прехвърля границата от £3 милиона от наградни фондове в официалната ранглиста само в рамките на двугодишен период.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Luke Littler | Major PDC Titles:



🏆🏆 World Darts Championship

🏆🏆 World Matchplay 🆕

🏆🏆 Grand Slam of Darts

🏆🏆 UK Open

🏆🏆 Premier League

🏆 World Masters

🏆 Players Championship Finals

🏆 World Grand Prix

🏆 World Series of Darts Finals

🏆 World Cup pic.twitter.com/gKww2MSmgy — Tom Nankivell (@dartingupdates) July 26, 2026

Този триумф е поредното доказателство за абсолютната доминация на "Нюк" през 2026 година, в която той печели буквално всеки голям телевизионен мейджър. От началото на календарната година Литлър е безапелационен господар на сцената, след като в началото на януари защити световната си титла на, а в следващите месеци прибави към витрината си трофеите от Премиер лигата, Откритото първенство на Великобритания, Световния Мастърс, както и отборната Световна купа заедно с Люк Хъмфрис.

С настоящата си победа в Блекпул 19-годишният англичанин продължава успешната си серия от 28 поредни победи в дълги формати и дава сериозна заявка за пълен шлем от ранкинг титли в рамките на един сезон.

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