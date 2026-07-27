Галатасарай и Милан се разминават в преговорите за Леао

Турският гранд Галатасарай е отправил предложение да привлече нападателя на Милан Рафаел Леао под наем за един сезон. Италианският клуб обаче категорично отказва подобен вариант и е склонен да се раздели с португалския национал единствено при постоянен трансфер.

Според медии в Турция преговорите между двата клуба продължават, но остават в застой заради различните им позиции. От Истанбул предлагат наем с опция за закупуване, докато „росонерите“ настояват за директна продажба. Твърди се, че самият Леао е дал съгласието си да премине в Галатасарай, привлечен от предложение за годишна заплата в размер на 11 милиона евро, включваща различни бонуси.

Въпреки това, финансовите условия по сделката остават сериозна пречка. Първоначално се съобщаваше, че Милан иска сума над 80 милиона евро, но по-късни информации сочат, че италианците са готови да приемат оферта от около 50 милиона евро. Турският клуб от своя страна се опитва да намали тази цена. Според специализирания сайт „Трансфермаркт“ пазарната стойност на играча е 60 милиона евро.

През изминалия сезон 27-годишният Рафаел Леао записа 31 мача за Милан във всички състезания, в които отбеляза десет гола и добави три асистенции. В миналото интерес към португалското крило са проявявали също Манчестър Сити и Барселона.

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Снимки: Gettyimages