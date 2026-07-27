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Бремер не иска в Галатасарай

  • 27 юли 2026 | 02:31
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Бремер не иска в Галатасарай

Според италиански медии защитникът на Ювентус Глейсон Бремер не е убеден от предложението на Галатасарай и по-скоро ще откаже трансфер в турския гранд. От известно време двата клуба са постигнали принципна договорка относно трансферната сума за бразилския национал, но сделката е пред провал. Появиха се информации, че Галатасарай предлага на Бремер договор със заплата от 8 милиона евро нето на сезон, но изглежда това не е достатъчно, за да го привлече.

„Гадзета дело Спорт“ съобщава, че Бремер се колебае и е малко вероятно да приеме трансфер в Турция. Той е решен да убеди треньора Лучано Спалети, че трябва да остане в Торино, като дори е започнал предсезонната си подготовка два дни по-рано, за да докаже своята решимост.

Поради тази причина Галатасарай вече търси алтернативи, но отново в рамките на Серия "А", като следващата им цел е колумбийският национал и играч на Болоня – Йон Лукуми.

Това е особено неприятно за „бианконерите“, които се надяваха да продадат Бремер, за да освободят място именно за Лукуми, въпреки че исканата цена от 25 милиона евро е проблем. От Ювентус се надяват да включат халфа Фабио Мирети като част от сделката, но изглежда Болоня предпочита да получи само пари в брой.

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Снимки: Gettyimages

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