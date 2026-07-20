Джед Спенс е изразил желание да премине в Интер

Английският национал Джед Спенс е заявил намерението си да напусне Тотнъм и да продължи кариерата си в италианския гранд Интер, съобщава „Гадзета дело Спорт“.
Според информациите от Апенините, появили се през изминалата седмица, 25-годишният десен бек е сред основните кандидати да замени Дензъл Дъмфрис, който беше трансфериран в Реал Мадрид.
Въпреки желанието на играча, все още не е сигурно дали мениджърът на Тотнъм Роберт Де Дзерби ще се съгласи да се раздели с него. Италианският специалист наскоро похвали Спенс за силното му представяне с националния отбор на Англия по време на Световното първенство.
На Мондиала крайният бранител записа участие в осем срещи за „трите лъва“, като в четири от тях започна като титуляр. Той игра от първата минута и в мача за третото място срещу Франция, където направи и единствената си асистенция в турнира.
Освен Спенс, ръководството на Интер разглежда и други варианти за подсилване на десния фланг на защитата. Сред спряганите имена са Гивайро Рийд от Фейенорд и Вандерсон от Монако.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google