Джед Спенс е изразил желание да премине в Интер

Английският национал Джед Спенс е заявил намерението си да напусне Тотнъм и да продължи кариерата си в италианския гранд Интер, съобщава „Гадзета дело Спорт“.

Според информациите от Апенините, появили се през изминалата седмица, 25-годишният десен бек е сред основните кандидати да замени Дензъл Дъмфрис, който беше трансфериран в Реал Мадрид.

Въпреки желанието на играча, все още не е сигурно дали мениджърът на Тотнъм Роберт Де Дзерби ще се съгласи да се раздели с него. Италианският специалист наскоро похвали Спенс за силното му представяне с националния отбор на Англия по време на Световното първенство.

На Мондиала крайният бранител записа участие в осем срещи за „трите лъва“, като в четири от тях започна като титуляр. Той игра от първата минута и в мача за третото място срещу Франция, където направи и единствената си асистенция в турнира.

Освен Спенс, ръководството на Интер разглежда и други варианти за подсилване на десния фланг на защитата. Сред спряганите имена са Гивайро Рийд от Фейенорд и Вандерсон от Монако.

19 - Djed Spence made 19 tackles at the 2026 FIFA World Cup, the most by an England defender in a single World Cup since Ashley Cole in 2002 (25).



Challenge. pic.twitter.com/xC3KqpHL5b — OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026

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