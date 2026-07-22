Ново попълнение донесе победата на Тотнъм на старта

Тотнъм спечели първата си контрола от предсезонната подготовка. Тимът на Роберто Де Дзерби победи третодивизионния МК Донс с 1:0. Единственото попадение в мача реализира лятното попълнение Матеуш Фернандеш още в четвъртата минута след страхотен удар от въздуха. Португалецът, Сандро Тонали и Мартин Дубравка направиха неофициален дебют за “шпорите”, но другите нови - Ян Пол ван Хеке и Анди Робъртсън изглеждаха мача от трибуните.
Тимът на Де Дзерби започна силно двубоя, но постепенно темпото спадна и опасните ситуации бяха рядкост. И двата отбора имаха по един отменен гол през второто полувреме. Попадение на Ричарлисон не бе зачетено поради засада, а това на МК Донс след ъглов удар бе отменено заради фал срещу Дубравка. Тотнъм пропусна една добра възможност да стигне до втори гол, а малко преди края вратарят на “шпорите” се отличи с добро спасяване.