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Тотнъм замина на турне без някои основни играчи

  • 23 юли 2026 | 12:41
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Тотнъм замина на турне без някои основни играчи

Тотнъм замина за предсезонно турне в Австралия и Нова Зеландия без няколко основни играчи. Един от тях е вратарят Гулиелмо Викарио, който се очаква да напусне клуба, като интерес към него има от страна на Ювентус и Наполи. “Шпорите” обявиха, че той е получил лека контузия на тренировка и ще остане в Лондон. Там индивидуално ще се подготвят още Деян Кулушевски, Мохамед Кудус, Уилсон Одобер и Чави Симонс.

Кристиан Ромеро, Джед Спенс, Маркос Сенеси и световния шампион Педро Поро още не са се присъедини към тима след участието си на Световното първенство в Северна Америка. Папе Сар и Родриго Бентанкур също са получили по-дълга почивка.

Подобна почивка обаче няма за Анди Робъртсън, Кевин Дансо, Лукас Бергвал, Мики ван де Вен и Ян Пол ван Хеке, които са част от групата. Бъдещето на Бергвал обаче не е ясно. Той иска да напусне, а интерес към него има от страна на Нотингам и Нюкасъл. Сенеси е единственото лятно попълнение, което не е в тима. Вчера Мартин Дубравка, Сандро Тонали и Матеуш Фернандеш вчера направиха неофициален дебют в контролата срещу МК Донс.

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