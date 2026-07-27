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Елиф Елмас е вариант за Ювентус

  • 27 юли 2026 | 03:50
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Елиф Елмас е вариант за Ювентус

Името на бившия полузащитник на Наполи и Торино, Елиф Елмас, отново се свързва с потенциален трансфер в Ювентус. Смята се, че настоящият му клуб РБ Лайпциг оценява играча на 10 милиона евро.

Преди време се появиха информации, че треньорът Лучано Спалети би искал да се събере отново с футболиста, който беше част от неговия шампионски състав на Наполи на стадион „Диего Армандо Марадона“. След спечелването на Скудетото, Елмас беше продаден на РБ Лайпциг през 2024 г. за 24 милиона евро, след което се завърна в Серия А на два пъти под наем – първо в Торино, а след това и в Наполи.

Изданието „Тутоспорт“ твърди, че Ювентус се надява да постигне споразумение за наем с опция за закупуване, като общата стойност на сделката ще бъде около 10 милиона евро.

Най-голямото предимство на национала на Северна Македония е неговата универсалност. Спалети знае отлично, че той може да изпълнява множество различни роли както в халфовата линия, така и в атака.

Елмас навършва 27 години през септември и има дълга история с италианския футбол, така че би бил повече от щастлив да се завърне за нов престой на Апенините. Неговият договор с РБ Лайпциг обаче е до юни 2028 г., което може да направи преговорите за наем с опция за закупуване по-трудни.

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Снимки: Gettyimages

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