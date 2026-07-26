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Тотнъм стартира успешно турнето си пред рекорден брой зрители в Нова Зеландия, повечето от новите не играха

  • 26 юли 2026 | 15:20
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Тотнъм стартира позитивно турнето си в Австралия и Нова Зеландия с успех с 2:0 над шампиона на австралийската А-Лига Оукланд ФК в Нова Зеландия. Головете за "шпорите" отбелязаха Дейн Скарлет (12') и Ричарлисон (70').

Тотнъм замина на турне без някои основни играчи
Тотнъм замина на турне без някои основни играчи

Приятелският мач се игра пред рекорден брой зрители за мъжка футболна среща в Нова Зеландия. На „Идън Парк“ присъстваха 40 112 души. Това е стадион, на който обичайните домакини - националният отбор по ръгби на страната, са непобедени от 32 години. Посещаемостта надмина предишния рекорд от 37 034 зрители, които гледаха световната квалификация на мъжкия национален отбор на Нова Зеландия срещу Перу през 2017 г.

Повечето нови попълнения на Тотнъм не играха, като само Матеуш Фернандеш взе участие в двубоя. Взетият за рекордната сума от 100 млн. паунда Сандро Тонали пропусна срещата, какъвто бе случаят и със защитниците Ян Пол ван Хеке, Анди Робъртсън и Маркос Сенеси също не играха.

Мениджърът на Тотнъм Роберто де Дзерби призна, че не е искал да поема никакви рискове, затова е заложил на млад състав при победата в предсезонната контрола. „Това е шанс за младите играчи. След много дълго пътуване не можем да рискуваме със състезатели, които все още не са готови да играят", каза мениджърът на Тотнъм.

Скарлет даде ранен аванс на „шпорите“, преди някои от по-опитните играчи на Тотнъм като Бен Дейвис, Матис Тел, Конър Галахър и Ричарлисон да се появят в игра малко след 60-ата минута, заедно с Фернандеш.

Следващият мач на Тотнъм от турнето е срещу Сидни ФК на 29 юли.

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