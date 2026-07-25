От Тотнъм вече похарчиха почти 240 милиона паунда, но Де Дзерби се надява на поне двама нови

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби продължава да има много амбициозни планове за селекцията на тима, макар че “шпорите” вече привлякоха шестима нови, харчейки 237 милиона паунда. Сандро Тонали бе купен за 100 милиона паунда от Нюкасъл, Матеус Фернандеш за 85 млн. от Уест Хам, а Пол ван Хеке от Брайтън за 52 милиона. Андри Робъртсън, Маркос Сенези и Мартин Дубравка пък пристигнаха като свободни агенти, но Де Дзерби иска да привлече още двама нови в предни позиции, информира “Скай Спортс”. Лондоначни продължават да водят разговори за крилото на Манчестър Сити Савиньо, но се оглеждат и за още един офанзивен футболист.

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“Сега целта е да оформим и атаката. Искаме да вземем играч на най-високо ниво. Разполагаме с такива футболисти, но е важно, когато започнеш нов проект, да вземеш още няколко такива. Нашият трансферен прозорец все още не е завършил. Може би трябва да доведем поне още двама нови, може би повече, но не по-малко”, категорично заяви Де Дзерби, който иска напълно да обнови облика на Тотнъм за новия сезон.

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Снимки: Gettyimages