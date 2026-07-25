Милан обвърза за дълго двама от талантите си

Младите Франческо Камарда и Кристиан Комото подписаха нови договори с Милан до лятото на 2031 година, съобщават от италианския клуб. Контрактите на двамата имат опция за продължаване с още един сезон.

18-годишните Камарда и Комото са възпитаници на младежката академия на "росонерите".

Homegrown and continuing their journey ❤️🖤

Camarda and Comotto renew until 2031 ✍️ pic.twitter.com/CpdbhwAR8S — AC Milan (@acmilan) July 24, 2026

Франческо Камарда влезе в историята на Серия А, превръщайки се в най-младия дебютант в първенството. Той се появи в игра срещу Фиорентина през ноември на възраст от едва 15 години и 84 дни. През миналия сезон бе преотстъпен в Лече.

От своя страна, Кристиан Комото също записа два мача за представителния тим, влизайки като резерва. Халфът изкара миналия сезон под наем в Специя.

Българският талант Валери Владимиров попадна в групата на Милан за контрола със Селтик

Седемкратният европейски клубен шампион, който ще бъде воден от треньора Рубен Аморим, завърши на пето място в класирането в Серия А през 2026 година.

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Снимки: Imago