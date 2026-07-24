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Милан взима френски талант в отбрана

  • 24 юли 2026 | 03:32
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Милан взима френски талант в отбрана

Рубен Аморим е напът да направи ключов трансфер в новия си отбор Милан, привличайки услугите на централния защитник Санкун Диавара от Троа. Според „Гадзета дело Спорт“ сделката ще бъде на стойност около три милиона евро. Младият футболист, роден през 2006 г. и юноша на френския клуб, с който спечели промоция от Лига 2, ще бъде интегриран директно в първия отбор за новия сезон. По-късно информацията бе споделена и от авторитетния италиански спортен журналист и експерт по трансфери Фабрицио Романо.

Въпреки че първоначално се е обмисляло той да подсили втория отбор, ръководен от Серджо Наваро, ръководството на италианския гранд обмисля незабавното му включване в основния състав по искане на Аморим.

Диавара играе с ляв крак и демонстрира отлични умения при изнасянето на топката – качество, което се цени високо от Аморим. Той е възприеман като естествен негов наследник в дългосрочен план. През изминалия сезон във Франция защитникът записа 14 мача в Лига 2, натрупвайки общо 1048 минути на терена.

Желанието на самия играч е било решаващ фактор за осъществяването на трансфера. Санкун Диавара, чийто договор е изтичал след една година, е отказал титулярно място в Рейнджърс, за да приеме предложението на „росонерите“.

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