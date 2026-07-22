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Рафа Леао изтри Милан от профила си, склонен е да поеме към Турция

  • 22 юли 2026 | 02:56
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Рафа Леао изтри Милан от профила си, склонен е да поеме към Турция

Милан се опитва да намери купувач за Рафаел Леао и се надява той да се съгласи на трансфер в Турция, където интерес към него проявяват Галатасарай и Фенербахче. Към момента това са единствените клубове, които изглеждат готови да отправят оферта за португалеца.

Леао обяви на няколко пъти в края на миналия сезон, че смята времето си в Серия "А" за приключило и търси ново предизвикателство в кариерата си. Той конкретно заяви, че според него Премиър лийг или Ла Лига биха подхождали повече на стила му на игра, но досега не са постъпвали предложения от тези първенства.

Единствените реални предложения за нападателя идват от турските грандове Галатасарай и Фенербахче. Според „Гадзета дело Спорт“, Леао започва да осъзнава ситуацията и вече е отворен към евентуален трансфер край Босфора. Силен намек за това е информацията, че той е прекарал ваканцията си със семейството си именно в Турция, за да добие по-добра представа за средата, в която може да се озове.

Нулев интерес към Рафаел Леао
Нулев интерес към Рафаел Леао

Освен това, нападателят направил промени в профила си в социалните мрежи, като смени профилната си снимка с мистериозно изображение на прожектор, осветяващ човек в тълпа. В описанието на профила му вече не се споменава Милан, а единствено неговата модна линия „Сон Ис Сон“.

Тъй като договорът на Леао изтича, „росонерите“ може да приемат оферта от порядъка на 40-50 милиона евро, само и само да се освободят от заплатата му.

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Снимки: Imago

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