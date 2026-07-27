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Цървена звезда спечели дербито с Войводина, Балов остана на пейката

  • 27 юли 2026 | 00:57
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Цървена звезда спечели дербито с Войводина, Балов остана на пейката

Шампионът Цървена звезда записа убедителна победа с 3:1 срещу Войводина (Нови Сад) в голямото дерби от 3-тия кръг на сръбската Суперлига, изиграно на стадион „Райко Митич". Воденият от Деян Станкович тим демонстрира пълна доминация и реши всичко за броени минути през първото полувреме. Българският талант на Кристиян Балов, така и не получи шанс за изява от своя треньор, като изгледа целия двубой от резервната скамейка.

Домакините нанесоха своя двоен удар в рамките на само четири минути. Резултатът бе открит в 15-ата минута, когато Осман Букари засече с глава перфектно центриране на Дуарте.

Само четири минути по-късно, в 19-ата минута, младият Василие Костов удвои аванса на Звезда, след като овладя отбита топка в наказателното поле, излъга бранителя Църномаркович и преодоля вратаря Росич за 2:0.

Гостите от Нови Сад върнаха интригата в 32-рата минута, когато Нардин Мулахусейнович се възползва от подаване на Ранджелович и с мощен удар между краката на вратаря Матеус намали на 2:1.

През второто полувреме точка на спора сложи юношата Димитрие Шарич, който в добавеното време (90+3') оформи крайното 3:1 след атрактивна асистенция с пета на Александър Катай.

Със спечелените три точки Цървена звезда записва перфектен старт от три последователни победи в първенството и събира пълен актив от 9 точки на върха. За тима на Деян Станкович предстои най-важният изпит за сезона – мачовете от третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу отбора на Ларн.

От друга страна, Войводина остава в средата на таблицата и ще трябва бързо да излезе от кризата след натрупаните тежки поражения в Европа от Ференцварош и Аякс, довели и до раздялата с треньора Мирослав Танга непосредствено преди дербито.

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