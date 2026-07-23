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От Милан обявиха официално бъдещето на Модрич

  • 23 юли 2026 | 20:06
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От Милан обявиха официално бъдещето на Модрич

От Милан сложиха край на спекулациите около бъдещето на Лука Модрич, като официално обявиха новият договор с хърватския маестро. Ветеранът реши да не окачва бутонките и ще остане на „Сан Сиро“ до края на сезон 2026/27. Предишният контракт на 40-годишния носител на „Златната топка“ изтече в края на юни, което го превърна в свободен агент по време на Световното първенство. Халфът обаче е провел личен разговoр с новия наставник Рубен Аморим и е приел предложението на „росонерите“ да води тима и през новата кампания. През миналата година той записа 37 двубоя, в които се отличи с два гола и три асистенции с екипа на “росонерите”, но през април получи неприятна травма, която усложни края на кампанията за него, а тимът на Масимилиано Алегри в крайна сметка пропусна да се класира за Шампионската лига.

Новината за новия договор на Модрич идва непосредствено след участието на играча на Световното първенство, където той бе капитан на Хърватия и се отчете с една асистенция в четири мача, но “ватрените” отпаднаха на 1/16-финалите след драматично поражение с 2:1 от Португалия. Легендарният полузащитник все още не е обявил официално какви са плановете му свързани с националния отбор и дали ще прекрати кариерата си за Хърватия.

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Снимки: Gettyimages

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