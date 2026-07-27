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Аморим включи Владимиров в групата за предсезонното турне на Милан

  • 27 юли 2026 | 00:01
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Аморим включи Владимиров в групата за предсезонното турне на Милан

Новият старши треньор на италианския гранд Милан Рубен Аморим официално обяви списъка с футболисти за предстоящото лятно предсезонно турне на „росонерите“, а голямата новина за родните фенове е включването на българския защитник Валери Владимиров. Младият дефанзивен талант заслужи своя билет за престижния подготвителен лагер, получавайки сериозен вот на доверие от португалския специалист.

Самото лятно турне на италианския колос ще се проведе в рамките на следващите седмици, като ще обхване сериозна подготовка в Австралия и Индонезия. В програмата на Аморим са предвидени два високопрофилни приятелски мача срещу топ съперници, които да проверят нивото на състава. На 5 август (сряда) Милан ще премери сили с вечния си съперник Интер в зрелищно дерби, което ще се изиграе в Пърт (Австралия). Веднага след това отборът лети за Джакарта (Индонезия), където на 8 август (събота) ще се изправи срещу английския Челси в исторически сблъсък на азиатска земя.

Роденият на 4 юни 2008 г. Валери Владимиров е едва на 18 години, но вече прави сериозни крачки в мъжкия футбол. Той се присъедини към школата на италианския гранд през август 2024 г. от родния си Ботев (Пловдив) и бързо се утвърди като стълб в отбраната на дублиращия тим Милан Футуро и Примаверата. Бранителят хвана окото на новия наставник Рубен Аморим още в първите дни от лятната подготовка и наставникът започна да му гласува все повече доверие, като го пусна в игра при равенството 2:2 срещу Селтик в първата лятна контрола за сезона. Българинът се появи в 68-ата минута, заменяйки Марио Хила и остави добри впечатления. Сега той ще има нов шанс да се докаже в азиатското турне на "росонерите".

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Снимки: Imago

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