Марио Хила: В Милан намерих своя дом

Марио Хила разкри вълнението си след позитивния старт в Милан, признавайки, че вече се чувства комфортно в средата на „росонерите“ след първата си седмица на работа в Миланело.

По време на събитие с фенове в магазина на Милан на „Виа Данте“ бившият защитник на Лацио сподели първите си впечатления от клуба и похвали атмосферата, създадена от новите му съотборници и щаба.

„Много съм щастлив. Вече споделих някои от впечатленията си за това какво означава Милан по време на интервюто ми за добре дошъл. Откакто пристигнах, от футболна гледна точка се чувствам много добре“, заяви Хила.

„Групата е много добра, усещането е като в семейство. Щабът, домакините и медицинският екип ме накараха да се почувствам добре дошъл. Съотборниците ми са страхотни и съм много щастлив да бъда част от такъв отбор", изтъкна испанецът.

🎶 “MARIO, MARIO”: Gila si affaccia dallo store di via Dante e i tifosi milanisti lo accolgono così ❤️🖤 (via @antonello_gioia) pic.twitter.com/LfJmWmTUVh — MilanNews.it (@MilanNewsit) July 22, 2026

Хила обясни също, че се е насладил на първите си преживявания в Милано и извън тренировъчното игрище, въпреки че е прекарал по-голямата част от времето си съсредоточен върху предсезонната подготовка.

„В града се чувствам добре. Вярно е, че все още не съм го опознал много, защото бях в Миланело, но в малкото свободни дни, които имах, се чувствах много комфортно и спокойно. Сега на практика намерих дом. Искам да го изживея и да го почувствам като свой", каза Хила.

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