Ювентус постигна първа предсезонна победа

Ювентус записа първи успех в предсезонната подготовка, след като надделя с 1:0 при гостуването си на Стандард (Лиеж) в Белгия. Единственото попадение в мача реализира Фабио Мирети.

Това беше втора лятна проверка за отбора на Лучано Спалети, след като миналия уикенд „бианконерите“ завършиха 0:0 срещу Базел. Наставникът все още не можеше да разчита на няколко от ключовите си играчи, които продължават своята почивка след участието си на Световното първенство.

Ювентус излезе състав, съчетаващ младост и опит. Лоис Опенда остана извън титулярния състав с оглед на предстоящия му трансфер под наем в Лион. Така се откри възможност за 18-годишния Арман Дурмиси да започне като титуляр в предни позиции. Той беше подкрепян от Василие Аджич и Жереми Бога, а в средата на халфовата линия стартираха Мануел Локатели и Дъглас Луис.

Домакините започнаха много силно. Първата им сериозна възможност дойде в 10-ата минута, когато Густав Мортенсен центрира към Тимоте Нкада, който обаче не успя да нанесе завършващ удар. Грешка на Андреа Камбиазо в 22-ата минута почти доведе до гол за Стандард, но Федерико Гати успя да блокира удара на Алексис Труйе и да избие топката в корнер.

В средата на първото полувреме Дъглас Луис и Мануел Локатели отправиха удари, които преминаха над напречната греда, след което темпото на игра постепенно спадна до почивката.

На полувремето Спалети направи няколко смени и промени системата на игра от 3-4-2-1 на 4-2-3-1. На терена се появиха Матия Перин, Мехмет Зеки Челик, Жоао Марио, Артур, Фабио Мирети и Джъстин Обоаводуо.

Попадението падна десет минути след началото на втората част, когато Мирети изпълни мощен пряк свободен удар от границата на наказателното поле и прати топката в мрежата. Халфът имаше възможност почти веднага да вкара и втори гол, но загуби равновесие при удара си, а Ибе Хаутекиет успя да блокира в последния момент.

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