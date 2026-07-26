Спалети потвърди: Емилиано Мартинес иска да напусне Астън Вила в посока Ювентус

Сагата около бъдещето на Емилиано Мартинес навлиза в решителна фаза. Аржентинският национал е изразил ясно желание да напусне Астън Вила в търсене на ново предизвикателство. Новината идва в труден момент за тима от Бирмингам, който вече загуби две от основните си фигури – Юри Тилеманс премина в Манчестър Юнайтед за 35 милиона паунда, а Морган Роджърс осъществи рекорден трансфер в Челси на стойност 117 милиона паунда. Въпреки че Мартинес е обвързан с „виланите“ до 2029 година, връзките му с Ювентус стават все по-интензивни, твърдят в Италия. Спекулациите около желанието на аржентинеца да напусне "Вила Парк" бяха актуални още през миналото лято, когато той дори започна на пейката на тима, очаквайки трансфер. В крайна сметка до сделка не се стигна, а той остана на Острова.

Ювентус добави още един вратар в трансферния си списък

Мениджърът на Ювентус Лучано Спалети лично коментира ситуацията пред "Гадзета дело Спорт", като потвърди интереса към вратаря, но и охлади очакванията за бърза сделка. „Дибу Мартинес? Той е вратар, който иска да смени клуба, а ние търсим конкурентоспособност. Но в момента имаме двама вратари“, заяви Спалети. Междувременно "Скай Италия" съобщава, че „Старата госпожа“ работи и по други варианти, като водещ сред тях е японският страж на Парма Зион Сузуки, чиято пазарна цена се оценява на около 30 милиона евро. В списъка на торинци остава и Гулиелмо Викарио от Тотнъм.

В Юве напредват към други двама национали след провала на сделката за Мартинес

Емилиано Мартинес се превърна в истинска легенда на „Вила Парк“, след като помогна на отбора да спечели Лига Европа през миналия сезон – първи голям трофей за клуба от 30 години. В паметен финал срещу Фрайбург (3:0), аржентинецът показа невероятна саможертва, играейки със счупен пръст. Въпреки това, финансовите разминавания между двата клуба остават пречка: Астън Вила настоява за сума от поне 10 милиона евро, докато първоначалното предложение на Ювентус е в рамките на 6-7 милиона евро.

Ювентус се надява Дибу Мартинес да поиска трансфер

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Снимки: Gettyimages