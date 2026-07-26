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Ювентус поглежда към Джошуа Зиркзее: „Бианконерите“ подготвят мащабна офанзива

  • 26 юли 2026 | 18:09
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Ювентус поглежда към Джошуа Зиркзее: „Бианконерите“ подготвят мащабна офанзива

От Ювентус са започнали сериозно да обмислят привличането на нападателя на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее, съобщава "Скай Италия". Грандът от Торино вижда в лицето на нидерландеца отличен вариант за подсилване на офанзивната си мощ, докато наставникът Лучано Спалети се опитва да изгради нов облик на тима след разочароващия минал сезон.

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Въпреки големите очаквания при пристигането си в Англия, престоят на Зиркзее в Манчестър Юнайтед е белязан от променливи изяви. През сезон 2024/25 нападателят записа общо 49 мача във всички турнири, в които успя да реализира 7 гола. През последната кампания (2025/26) обаче ролята му в състава на Майкъл Карик значително намаля. Той взе участие в 26 срещи, като се разписа едва 2 пъти – показатели, които го поставиха в списъка с играчи, които се очаква да напуснат клуба през това лято.

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Основен приоритет за атаката на Ювентус остава Рандал Коло Муани. Френският офанзвивен футболист прекара миналия сезон под наем в Тотнъм, но в момента съществува сериозна разлика в оценките за неговата стойност между „бианконерите“ и Пари Сен Жермен. Ако не се стигне до споразумение за Коло Муани, Зиркзее е водещата алтернатива, макар че в Торино не изключват възможността да подпишат и с двамата нападатели.

Трансферната политика на Ювентус през това лято е насочена към пълна промяна в предни позиции. Клубът вече договори преотстъпването на Лоис Опенда в Лион, след като белгиецът разочарова с едва 2 гола в 34 срещи. С неговото напускане се отваря финансова и тактическа ниша за нови попълнения, които да донесат по-голяма ефективност пред гола.

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От своя страна Манчестър Юнайтед също провежда мащабна чистка в състава си. „Червените дяволи“ вече се разделиха с ветерани като Каземиро, който премина в Интер Маями, и активно търсят купувачи за няколко играчи от първия тим, включително Зиркзее. Новата политика на клуба, подкрепена от привличането на по-млади таланти като Андрей Сантос и опитни фигури като Юри Тилеманс, цели да балансира състава и да освободи средства за нови попълнения в дефанзивен план. На "Олд Трафорд" продължават да проучват възможностите да вземат още един полузащитник и ляв бек.

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