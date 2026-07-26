Ювентус добави още един вратар в трансферния си списък

Ювентус проучва възможността да привлече Люка Шевалие само 12 месеца след като вратарят вратар се присъедини към Пари Сен Жермен. Италианският клуб продължава да търси дългосрочно решение за вратарския си пост на фона на неубедителните изяви на Микеле Ди Грегорио и според „Фут Меркато“ последното име, което се обсъжда, е това на Шевалие.

Този интерес съществува паралелно с продължаващите опити за привличане на Емилиано Мартинес и Гулиелмо Викарио – две цели, които досега се оказаха доста трудни за осъществяване от спортния директор Фредерик Масара.

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24-годишният Шевалие има още четири години от настоящия си договор с ПСЖ. Това предполага, че Ювентус може да се наложи да плати сериозна сума, ако реши да отправи официална оферта.

Преследването на Шевалие се усложнява от факта, че както Ювентус, така и ПСЖ следят вратаря на Парма Зион Сузуки. Японският национал впечатли с представянето си в Серия "А", което води до потенциален сблъсък между двата европейски гранда на трансферния пазар. Този споделен интерес може да създаде домино ефект: ако ПСЖ успее да привлече Сузуки, това може да отвори пътя за преминаването на Шевалие в Торино.

Евентуалното напускане на Шевалие идва само година след като той осъществи голям трансфер в ПСЖ от Лил срещу 40 млн. евро. В крайна сметка първата му кампания във френската столица се оказа доста противоречива. Младият вратар пристигна в клуба с етикет на бъдещ номер едно, но постепенно загуби титулярното си място за сметка на руския национал Матвей Сафонов.

Положението на Шевалие допълнително се усложни от контузия, получена малко преди Световното първенство, която го извади от игра за няколко седмици и в крайна сметка му попречи да участва в турнира.

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Снимки: Imago