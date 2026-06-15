Англия спечели Световната отборна купа по дартс

Англия е новият крал на световния дартс след историческа лекция във Франкфурт! Тандемът на "трите лъва", представен от световния номер 1 Люк Литлър и номер 2 Люк Хъмфрис, спечели Световната купа по дартс за 2026 г., разбивайки на финала вечния си враг Нидерландия с 10:5 лега. По този начин англичаните завоюваха рекордна шеста световна титла в историята на турнира, изпреварвайки именно нидерландците. За Литлър това е дебютен трофей от този форум, докато за Хъмфрис е втори триумф, след като спечели титлата и през 2024 г. в партньорство с Майкъл Смит.

Пътят на двата отбора до финалния сблъсък във Франкфурт предложи огромна драма. Като водачи в схемата Англия и Нидерландия се включиха директно от елиминационната фаза на осминафиналите. „Двата Люковци“ трябваше сериозно да се потят в по-ранните етапи, като на четвъртфиналите бяха изправени до стената срещу Уелс, изоставайки с 0:4, преди да сътворят епичен обрат. В неделния полуфинал англичаните отстраниха Шотландия, за да си осигурят финалния сблъсък срещу вторите в схемата нидерландци, които от своя страна прегазиха на полуфиналите защитаващия титлата си отбор на Северна Ирландия с категоричното 8:2.

ENGLAND WIN THE 2026 BETVICTOR WORLD CUP OF DARTS!! 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



It's coming home for England 🔥



Luke Littler and Luke Humphries fulfil their destiny and win a sixth World Cup for England - and their first as a pair!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#WCOD26 pic.twitter.com/k2uGUI6UEh — PDC Darts (@OfficialPDC) June 14, 2026

Финалният сблъсък започна по-добре за Нидерландия, но се превърна в невиждана досега наказателна акция на Англия. Нидерландският тандем нанесе първия удар и поведе с 2:1 лега благодарение на страхотно затваряне от 113 точки на Майкъл ван Гервен. Точно в този момент обаче Хъмфрис и Литлър превключиха на космическо ниво и нанизаха четири поредни лега, за да обърнат до 5:2 със среден резултат от над 110 точки. „Двата Люковци“ поддържаха безмилостно темпо и завършиха мача с общ среден резултат от 104.77 точки – най-високият отборен среден резултат на финал в историята на Световната купа. Голямата драма настъпи в 14-ия лег, когато при резултат 8:5 за Англия нидерландците имаха златен шанс за пробив. Ван Гервен се нуждаеше от „двойно 4“ за затваряне, но направи фатална грешка, уцели „двойно 13“ и „изгоря“. Англичаните веднага наказаха този пропуск, взеха лега за 9:5, а веднага след това Люк Хъмфрис хвърли шампионската стрела в „двойно 20“, носейки рекордната титла и чека от £100,000 за Англия.

Титлата имаше и огромен емоционален заряд за „двата Люковци“, тъй като това бе перфектният сладък реванш като тандем. При дебюта си като двойка през миналия сезон двамата претърпяха шокиращо и тежко поражение още в ранен етап от турнира, което доведе до сериозни критики в родината им, но сега те доказаха по най-категоричния начин защо в момента са пълни господари на световния дартс.

Luke Littler has now won all but one of the PDC majors in his career!



🏆 World Championship x2

🏆 Premier League x2

🏆 UK Open x2

🏆 Grand Slam of Darts: x2

🏆 World Matchplay

🏆 World Grand Prix

🏆 World Masters

🏆 World Series Finals

🏆 Players Champ Finals

🏆 World Cup pic.twitter.com/NXrsyigW60 — Chris Hammer (@ChrisHammer180) June 14, 2026

Спечелването на Световната купа по дартс е шестата голяма титла за Люк Литлър от началото на феноменалния му сезон през 2026 година. 19-годишният феномен буквално пренаписва историята и тотално доминира на голямата сцена от януари насам, когато стана и световен шампион индивидуално. За Люк Хъмфрис пък това е третият трофей от началото на годината.

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