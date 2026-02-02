Популярни
Феноменът Люк Литлър продължи победния си ход и на Мастърс

  • 2 фев 2026 | 00:50
  • 370
  • 0
Феноменът Люк Литлър продължи победния си ход и на Мастърс

Люк Литлър започна новия сезон по начина, по който завърши и стария. Той добави и трофея от световния Мастърс на PDC към бляскавата си визитка, продължавайки изключителната си серия в големите турнири по дартс. 19-годишният феномен, който преди месец спечели втората си световна титла, продължава да доминира в спорта по безпрецедентен начин и осъществи мечтата си да спечели и този турнир при втория си опит. Победата с 6:5 сета във финала над големия му съперник Люк Хъмфрис му донесе голямата награда от 100 000 паунда в „Арена MK“ в Милтън Кийнс.

Литлър не е губил мач в голям турнир от 25 октомври 2025 г., когато отпадна във втория кръг на Европейското първенство от Джеймс Уейд. Неговата серия без поражение обхваща Големия шлем по дартс, финалите на Шампионата на играчите, Световното първенство по дартс и сега Мастърс-а – поредица от 25 последователни победи.

Литлър имаше и голяма доза късмет по пътя към финала. Той първо оцеля след мач пойнт още в първия кръг в петък, когато белгиецът Майк Де Декер не успя да се възползва. Световният номер едно беше близо до отпадане и на полуфиналите в неделя следобед, когато уелсецът Гъруин Прайс пропусна своя шанс при хвърляне за двойно 20.

Във финалния сблъсък драма също не липсваше. Литлър поведе с 3:1 сета, но допусна обрат до 4:5. "Нюк" обаче спечели последните два сета, подпечатвайки победата си с двойно 10, за да нанесе пета поредна загуба във финал на световния номер две.

Литлър завърши мача със средни стойности от 104.72 точки, докато Хъмфрис бе със 105,51. Световният №1 направи 13 максимума срещу 12 на "Куул хенд Люк". При чекаутите отново Хъмфрис бе с по-добри показатели от 46% успешни опита срещу 37% на съперника му, но разликата бе, че Литлър показа повече стабилност във важните моменти и това наклони везните в негова полза.

Снимки: Gettyimages

