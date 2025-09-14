Майкъл ван Гервен спечели за шести път финалите на Световните серии по дартс

Майкъл ван Гервен спечели за шести път в кариерата си финалите на Световните серии по дартс на PDC. Нидерландецът победи на финала Люк Литлър с 11:7 лега и отне титлата от 18-годишния англичанин, който я завоюва през миналата година.

Пътят до финала не бе никак лек за Ван Гервен. Още в първия кръг той бе на ръба на отпадането, но успя да надвие сънадордника си Весел Нейман с 6:5 лега. На 1/8-финалите имаше не по-лек сблъсък с Роб Крос, но отново го измъкна с 6:5. След това на 1/4-финалите постигна изненадващо лесна победа над световния №1 Люк Хъмфрис с 10:5, а на 1/2-финалите се справи и с Джош Рок с 11:6.

VAN GERWEN IS A CHAMPION AGAIN! 🏆



Michael van Gerwen ends his two-year wait for a Premier title! 👏



The Dutchman beats Luke Littler for a memorable victory on home soil! 🇳🇱



📺 https://t.co/vLQQQ7uwqw#WSODFinals | Final pic.twitter.com/8wV74zx3Xs — PDC Darts (@OfficialPDC) September 14, 2025

Финалът предложи сериозна интрига и в началото вървеше лег за лег до 3:3. След това Ван Гервен спечели три поредни лега и поведе с 6:3, но люк Литлър бързо се окопити и се върна в мача до 6:6. Във важните моменти обаче "Майти Майк" показваше повече концентрация и отново успя да дръпне с три лега в резултата до 9:6, като този път не изпусна преднината си и довърши съперника за крайното 11:7.

Ван Гервен завърши мача със средни стойности от 98,3 точки, докато Литлър бе със 101,9. Нидерландецът обаче бе по-точен при чекаутите с 47% успешни хвърляния срещу 35% на англичанина. "Майти Майк" се отчете и с 4 максимума в мача срещу 5 на съперника му.

𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝗗𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 𝘍𝘪𝘯𝘢𝘭



1️⃣1️⃣ Michael VAN GERWEN (98.37)🇳🇱

7️⃣ Luke LITTLER (101.99)🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



📊106.91 scoring average

🎙Four 180s

🎯48% checkout in darts

▪️69% in turns

💯 One 100+ checkout

▪️130 for the match!#WSODFinals #PremDartData pic.twitter.com/EkQsi9cJGM — PremiumDartdata (@PremiumDartData) September 14, 2025

Така Майкъл ван Гервен триумфира за рекорден шести път в кариерата си в този турнир и прибави 80 хил. паунда в банковата си сметка. Литлър ще се утеши с втората награда от 40 хил. паунда.