Майкъл ван Гервен спечели за шести път финалите на Световните серии по дартс

  • 14 сеп 2025 | 23:39
  • 730
  • 1
Майкъл ван Гервен спечели за шести път в кариерата си финалите на Световните серии по дартс на PDC. Нидерландецът победи на финала Люк Литлър с 11:7 лега и отне титлата от 18-годишния англичанин, който я завоюва през миналата година.

Пътят до финала не бе никак лек за Ван Гервен. Още в първия кръг той бе на ръба на отпадането, но успя да надвие сънадордника си Весел Нейман с 6:5 лега. На 1/8-финалите имаше не по-лек сблъсък с Роб Крос, но отново го измъкна с 6:5. След това на 1/4-финалите постигна изненадващо лесна победа над световния №1 Люк Хъмфрис с 10:5, а на 1/2-финалите се справи и с Джош Рок с 11:6.

Финалът предложи сериозна интрига и в началото вървеше лег за лег до 3:3. След това Ван Гервен спечели три поредни лега и поведе с 6:3, но люк Литлър бързо се окопити и се върна в мача до 6:6. Във важните моменти обаче "Майти Майк" показваше повече концентрация и отново успя да дръпне с три лега в резултата до 9:6, като този път не изпусна преднината си и довърши съперника за крайното 11:7.

Ван Гервен завърши мача със средни стойности от 98,3 точки, докато Литлър бе със 101,9. Нидерландецът обаче бе по-точен при чекаутите с 47% успешни хвърляния срещу 35% на англичанина. "Майти Майк" се отчете и с 4 максимума в мача срещу 5 на съперника му.

Така Майкъл ван Гервен триумфира за рекорден шести път в кариерата си в този турнир и прибави 80 хил. паунда в банковата си сметка. Литлър ще се утеши с втората награда от 40 хил. паунда.

