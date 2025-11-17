Люк Литлър е най-младият водач в световната ранглиста

Световният шампион Люк Литлър стана най-младият водач в световната ранглиста.

Люк Литлър защити титлата си на Големия шлем по дартс и вече е №1 в света

18-годишният англичанин застава на върха в класирането от днес, след като в неделя триумфира в Големия шлем в Уулвърхямптън, надделявайки във финала с 16:11 лега над досегашния номер 1 Люк Хъмфрис.

"Сега вече мога да кажа, че аз съм най-добрият дартс играч в света, но желанието ми е да остана на тази позиция дълго време. Искам да бъде на върха през следващите няколко години", заяви след победата си Литлър.

Англичанинът, който след по-малко от месец ще трябва да защитава световната си титла, предизвика фурор още в дебютното си участие на световно първенство преди две години. Тогава, само на 16, той достигна до финала, но го загуби от Хъмфрис. Година по-късно той отново игра финал в "Алекзандра Палас" в Лондон, но този път го спечели, побеждавайки нидерландеца Майкъл ван Гервен.

Именно Ван Гервен бе човекът, който до момента държеше рекорда за най-млад играч, достигал до върха в ранглистата на Световната дартс корпорация. Той стори това през 2014 година, когато бе на 24 години.

Световната ранглиста по дартс се изготвя на база спечелените пари от играчите през последните две години от наградни фондове. За този период Литлър е добавил 1,85 милиона британски лири към банковата си сметка.