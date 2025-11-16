Популярни
Люк Литлър защити титлата си на Големия шлем по дартс и вече е №1 в света

  • 16 ное 2025 | 23:20
  • 937
  • 0
Люк Литлър защити титлата си на Големия шлем по дартс и вече е №1 в света

Люк Литлър защити титлата си на Големия шлем по дартс на PDC, побеждавайки на финала Люк Хъмфрис с 16:11 лега. Тийнейджърът за пореден път показа, че в момента е най-вълнуващият играч в този спорт, като освен поредният трофуй в колекцията си, той си гарантира и изкачване до №1 в световната ранглиста. Така той стана и най-младият играч, достигнал до върха в ранглистата.

По пътя си до финала в Уулврхамптън “Нюк” елиминира последователно Весел Нейман (10:4), Джош Рок (16:12) и Дани Нопърт (16:9).

На финала двамата играчи направиха зрелищен сблъсък, като в началото Люк Хъмфрис имаше инициативата и дори можеше да поведе сериозно в резулата, ако не бяха някои фатални пропуски за чекаут. Мачът вървеше абсолютно равностойно до 9:9, но в този момент Литлър започна да налага волята си и спечели три последователни лега, за да се откъсне с 12:9. Това бе ключов момент, тъй като Хъмфрис така и не успя да стопи тази разлика, която даде самочувствие на “Нюк”, който все по-уверено вървеше към финала на двубоя и накрая затвори мача с 16:11 в своя полза.

Литлър завърши срещата с впечатляващите 15 максимума, срещу 6 на Хъмфрис. Тийнейджърът имаше средни стойности от 100,6, докато съперникът му бе с 99,5. При чекаутите отново статистиката бе в полза на “Нюк” с 39% успешни хвърляния срещу 37% за Хъмфрис.

Това беше шестият голям финал, в който двамата Люк се изправят един срещу друг, след финала на Световното първенство по дартс, два финала на Превиър лигата, финалите на Плейърс чемпиъншип и финала на Световния Гран при. С победата на Литлър резултатът в преките им сблъсъци вече е изравнен на 3-3, като Литлър има на сметката си титлите от Премиър лигата, Световния Гран при и Големия шлем.

С този успех Люк Литлър стана четвъртият играч, успял да защити титлата си на Големия шлем по дартс след Фил Тейлър, Майкъл ван Гервен и Гъруин Прайс.

