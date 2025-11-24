Люк Литлър бе над всички и на финалите на Шампионата на играчите

Световният номер едно Люк Литлър спечели първата си титла от финалите на Шампионата на играч по дартс на PDC след победа с 11:8 над Нейтън Аспинал на финала. 18-годишният талант изпревари своя съперник Люк Хъмфрис на върха в световната ранглиста по пътя към победата си в Големия шлем миналата седмица, а в неделя добави и короната от Майнхед към колекцията си.

Литлър достигна до финалния сблъсък в турнира след успех с 11:8 над Гъруин Прайс в полуфиналите. В другия мач от тази фаза Аспинал си осигури място в битката за титлата с доминираща победа с 11:2 над Джърмейн Уатимена.

THE WINNING MOMENT



Luke Littler checks out 88 on double six to win the Players Championship Finals with an 11-8 triumph against Nathan Aspinall!



This 18-year-old is sensational



📺 https://t.co/SPmnf5bJYj#PCFinals | Final pic.twitter.com/F3n8bhlA2l — PDC Darts (@OfficialPDC) November 23, 2025

Преди това Литлър записа и победа с 10:5 над Крис Доуби в четвъртфиналите по-рано в неделя. 18-годишният играч постигна висок среден резултат от почти 108 точки, като уцели девет максимума (180 точки), за да елиминира поставения под номер пет Доуби, който не успя да издържи на мощната игра и клиничните завършвания на световния шампион в по-късните етапи на двубоя.

Последва среща с Прайс в полуфиналите, след като уелсецът по-рано беше постигнал победа с 10:6 над Дарил Гърни. В този мач Литлър поведе убедително с 5:2, но Прайс отговори с чекаут от 114 точки, за да поддържа напрежението, и намали пасива си до 7:6 в една изключително забавна битка. Уелсецът обаче също не издържа на силната игра на Литлър и преклони глава след 11:8 в полза на "Нюк".

В неделния финал Литлър натрупа бърза преднина от 5:2, но Аспинал не се предаде и продължи да бъде заплаха. След страхотно завръщане, включващо чекаут от 127 точки, той успя да се доближи до световния номер едно при резултат 9:8. Въпреки това Литлър запази самообладание и с чекаут от 88 точки си осигури титлата.

"This gives me a massive confidence boost going into the World Championship."



Gian van Veen retained the PDC Winmau World Youth Championship title on Sunday evening, defeating Beau Greaves 6-3 to triumph at Butlin's Minehead Resort!

Преди финалния мач пък, Джан ван Веен защити титлата си от Световното първенство за младежи след победа с 6:3 над Бо Грийвс.