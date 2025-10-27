Нидерландец е новият европейски шампион по дартс

Джан ван Веен е новият европейски шампион по дартс на PDC! Нидерландецът спечели първата голяма титла в кариерата си след изключително напрегнат и драматичен сблъсък със световния номер 1 Люк Хъмфрис, побеждавайки го с 11:10 лега на финала във "Весфаленхале" в Дортмунд, Германия. Ван Веен, известен с прякора си „Гиганта“, триумфира на 23-годишна възраст в един финал, който предложи всичко, на което феновете можеха да се надяват, между двама от най-силните играчи в света в момента.
По пътя си до финала нидерландецът елиминира доста сериозни имена като Деймън Хета (6:3), Райън Сърл (10:2), Райън Джойс (10:5) и Майкъл ван Гервен (11:9).
В началото на днешния финал „Cool Hand“ Хъмфрис натрупа бърза преднина, като поведе с 4:1 преди първата почивка, но след паузата Ван Веен се завърна преобразен. Той спечели подаването си, след което проби съперника си и затвърди пробива със зашеметяващо затваряне от 160 точки, за да изравни резултата до 4:4.
Нидерландецът поведе за първи път в мача след пробив и запази самообладание, за да дръпне с 8:6.
Хъмфрис обаче не се предаде и след здрава битка в следващите няколко лега докара срещата до 10:10 и решаващ 21-ви лег. Той обаче бе спечелен от Ван Веен, който записа най-големия успех в кариерата си до момента, вдигайки европейската титла.
"Гиганта" завърши мача със средни стойности от 101 точки, докато Хъмфрис бе с 95. Той хвърли 6 максимума, срещу 5 на съперника му. При чекаутите нидерландецът бе с 39% успешни хвърляния, докато англичанинът бе по-точен с 45%.
След финала Ван Веен разкри за неприятна порезна контузия на един от пръстите, която е получил по време на мача. Въпреки неудобството и болките обаче той показа характер и стигна до успеха.