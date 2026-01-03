Люк Литлър защити световната си титла в дартса по абсолютно безапелационен начин

Люк Литлър за втора поредна година е световен шампион на PDC в дартса. 18-годишният талант защити титлата си от миналата година след абсолютно категорична победа със 7:1 сета над Джан ван Веен на финала в "Александра Палас". В целия турнир "Нюк" показа най-стабилна игра и заслужено ликува с трофея, като в нито един мач не бе особено притеснен от някой от съперниците си, като загуби само 4 сета в хода на надпреварата.

По пътя си до финала Литлър елиминира последователно Дариус Лабанаускас (3:0), Дейвид Дейвис (3:0), Менсур Сульович (4:0), Роб Крос (4:2), Кшищоф Ратайски (5:0) и Райън Сърл (6:1).

LITTLER GOES BACK-TO-BACK 🏆



Luke Littler is your 2025/26 Paddy Power World Darts Champion 🙌



The Nuke takes out a show-stopping 147 checkout to win his second Sid Waddell Trophy in trademark style 🤩



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | Final pic.twitter.com/Rw7J4djseK — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026

На финала очакванията бяха за доста по-оспорвана битка и първият сет всъщност даде надежди, че ще видим нещо подобно. Джан ван Веен успя да спечели сета след доста оспорвана битка с 3:2 лега.

Това обаче бе единственият сет в актива на нидерландеца. От този момент нататък на окито имаше само един играч и това бе Люк Литлър. Англичанинът рязко вдигна нивото в играта си и съперникът му нямаше силите да му се противопостави. Така "Нюк" спечели седем последователни сета и не остави никакви съмнения в превъзходството си, за да се поздрави и с крайния успех със 7:1 в своя полза.

"The first time was so nice, I had to do it twice!" 🏆🏆



Luke Littler goes back-to-back at the Worlds! 🎯👏pic.twitter.com/7Ae1QhmJTW — Flashscore.com (@Flashscorecom) January 3, 2026

Литлър завърши мача с впечатляващи средни показатели от 106 точки, срещу 99 на Ван Веен. "Нюк" направи 16 максимума, докато съперникът му бе с 9. Освен това англичанинът бе по-успешен и при чекаутите с 46% успешни хвърляния срещу 38 % за нидерландеца.

Световният шампион по дартс ще получава 1 милион паунда

Така Литлър спечели втората световна титла в колекцията си и общо 22-рия си трофей в професионалния дартс. С този триумф той си осигури и огромен чек от 1 млн. паунда, като подобна сума се връчва за пръв път в историята на дартса. За Ван Веен остана утешителната награда от 400 хил. паунда за второто място и изкачване до №3 в световната ранглиста.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages