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Челси иска 20 млн. евро от Рома за Дисаси

  • 22 юли 2026 | 03:22
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Челси иска 20 млн. евро от Рома за Дисаси

Рома преговаря с Челси за защитника Аксел Дисаси, но исканата цена е 20 милиона евро. Шефовете на "джалоросите" са в контакт и с представители на самия играч, за да разберат дали той е отворен към подобен трансфер.

Лятото се оказва изключително разочароващо за „вълците“, тъй като въпреки класирането си за Шампионската лига, те бяха надцакани за редица трансферни цели, когато изглеждаха близо до сключване на сделка. След раздразнението от провала с крилото на Уест Хам Крисенсио Съмървил, който премина в Ал-Хилал, римляните отново са в преговори с клуб от Премиър лийг.

26-годишният Дисаси прекара последните шест месеца под наем в Уест Хам, където беше съотборник със Съмървил. Двмата не успяха да помогнат на "чуковете" да се спасят от изпадане.

Челси закупи Дисаси от Монако за 45 милиона евро през лятото на 2023 г., а сега лондончани искат 20 милиона евро, за да го продадат. Бранителят има договор до юни 2029 г., а Рома се надява да го привлече под наем с опция за закупуване в края на сезона.

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Снимки: Imago

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