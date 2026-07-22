Рома бързо се насочи към нови трансферни цели след провала със Съмървил

След като саудитският Ал-Хилал се съгласи да плати 80 милиона евро за Крисенсио Съмървил, Рома трябва да се обърне към други цели, сред които са Антонио Нуса, Диего Морейра и Андреас Шелдеруп. "Джалоросите“ вече изпуснаха Мейсън Грийнууд, който премина във Фенербахче, а сега удариха на камък и в опита си да привлекат една от звездите на Нидерландия от Световното първенство.
Ръководството на Рома вярваше, че Съмървил ще се присъедини към тима, но воденият от Симоне Индзаги Ал-Хилал се намеси с предложение на стойност 80 милиона евро и утрои предлаганата заплата, убеждавайки 24-годишния играч да продължи кариерата си в СПЛ.
Алехандро Гарначо също може да бъде изключен от сметките, тъй като е напът да премине в Астън Вила от Челси под наем със задължение за закупуване. Според „Скай Спорт Италия“ следващото име в списъка е Нуса, въпреки че привличането му също ще бъде изключително трудно, тъй като много клубове вече преследват таланта на РБ Лайпциг. 21-годишният норвежки национал е в полезрението на Арсенал, Нюкасъл Юнайтед, Атлетико Мадрид, Байерн (Мюнхен) и дори Наполи, като исканата цена е около 45 милиона евро.
Друг, по-реалистичен кандидат, е Морейра, който също участва на Световното първенство, представяйки Белгия. Той ще навърши 22 години следващия месец, а Челси не се възползва от опцията да си върне крилото, което продаде на Страсбург през 2024 г. Морейра е най-вероятният вариант за Рома. Ппрез миналия сезон той допринесе с 5 гола и 9 асистенции в 42 официални мача. Първоначалното предложение от 30 милиона евро обаче беше отхвърлено, а исканата цена е по-близо до 50 милиона евро.
Името, което се появи през последните 24 часа, е Шелдеруп. Норвежкият национал, който току-що навърши 22 години, се конкурира с Нуса за титулярно място в националния отбор на Норвегия. Бенфика закупи Шелдеруп от Нордселанд през 2023 г., а договорът му е до юни 2028 г. Най-голямата конкуренция тук идва от Тотнъм и Ливърпул, които активно следят скандинавеца. Тази седмица се появи информация, че Бенфика иска 80 милиона евро за крилото - сума, която би била непосилна за „джалоросите“.