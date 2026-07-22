Рома бързо се насочи към нови трансферни цели след провала със Съмървил

След като саудитският Ал-Хилал се съгласи да плати 80 милиона евро за Крисенсио Съмървил, Рома трябва да се обърне към други цели, сред които са Антонио Нуса, Диего Морейра и Андреас Шелдеруп. "Джалоросите“ вече изпуснаха Мейсън Грийнууд, който премина във Фенербахче, а сега удариха на камък и в опита си да привлекат една от звездите на Нидерландия от Световното първенство.



Ръководството на Рома вярваше, че Съмървил ще се присъедини към тима, но воденият от Симоне Индзаги Ал-Хилал се намеси с предложение на стойност 80 милиона евро и утрои предлаганата заплата, убеждавайки 24-годишния играч да продължи кариерата си в СПЛ.

Алехандро Гарначо също може да бъде изключен от сметките, тъй като е напът да премине в Астън Вила от Челси под наем със задължение за закупуване. Според „Скай Спорт Италия“ следващото име в списъка е Нуса, въпреки че привличането му също ще бъде изключително трудно, тъй като много клубове вече преследват таланта на РБ Лайпциг. 21-годишният норвежки национал е в полезрението на Арсенал, Нюкасъл Юнайтед, Атлетико Мадрид, Байерн (Мюнхен) и дори Наполи, като исканата цена е около 45 милиона евро.

🚨🔵⚪️ Al Hilal and West Ham agreed on £55m fixed fee plus £10m add-ons for Crysencio Summerville.



Al Hilal are waiting for Summerville and his camp’s final green light to proceed with medical tests.



AS Roma also waiting for final communication from the player’s camp. pic.twitter.com/bJ6QVLQC50 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

Друг, по-реалистичен кандидат, е Морейра, който също участва на Световното първенство, представяйки Белгия. Той ще навърши 22 години следващия месец, а Челси не се възползва от опцията да си върне крилото, което продаде на Страсбург през 2024 г. Морейра е най-вероятният вариант за Рома. Ппрез миналия сезон той допринесе с 5 гола и 9 асистенции в 42 официални мача. Първоначалното предложение от 30 милиона евро обаче беше отхвърлено, а исканата цена е по-близо до 50 милиона евро.

Името, което се появи през последните 24 часа, е Шелдеруп. Норвежкият национал, който току-що навърши 22 години, се конкурира с Нуса за титулярно място в националния отбор на Норвегия. Бенфика закупи Шелдеруп от Нордселанд през 2023 г., а договорът му е до юни 2028 г. Най-голямата конкуренция тук идва от Тотнъм и Ливърпул, които активно следят скандинавеца. Тази седмица се появи информация, че Бенфика иска 80 милиона евро за крилото - сума, която би била непосилна за „джалоросите“.

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