Рома стартира преговори за нападател на Болоня

Рома води преговори с Болоня за привличането на нападателя Сантиаго Кастро. Това се случва, след като офертата на „джалоросите“ за Николо Тресолди от Брюж е била отхвърлена.

Римският клуб активно търси нови попълнения в атака това лято, а привличането на нов централен нападател, който да замени нежелания Артьом Довбик, се превръща в основен приоритет.

Рома получи отказ на предложение на стойност 35 млн. евро за Тресолди. Въпреки че „джалоросите“ не са се отказали напълно от сделката за родения в Италия германски младежки национал, последните информации сочат, че те проучват и възможността за привличането на Кастро от Болоня.

Журналистът Алфредо Педула твърди, че представители на Рома са разговаряли директно със своите колеги от Болоня, за да обсъдят потенциален трансфер на Кастро, който е оценяван на около 30 млн. евро.

Цената подлежи на договаряне и "вълците“ са готови да продължат преговорите за аржентинския нападател.

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Снимки: Gettyimages