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  3. Ал-Хилал може да надцака Рома за крило на Уест Хам

Ал-Хилал може да надцака Рома за крило на Уест Хам

  • 21 юли 2026 | 18:38
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Саудитският Ал-Хилал е на път да изпревари Рома за основната трансферна цел на италианския клуб, а именно крилото Крисенсио Съмървил от Уест Хам, съобщават редица източници.

Според информациите отборът на Симоне Индзаги е предприел силна офанзива през последните часове, като е отправил изкушаващи оферти както към “чуковете”, така и към национала на Нидерландия. От друга страна, “вълците” отказват да участват в наддаване, след като вчера изпратиха трета оферта за 24-годишния играч в размер на 47+3 млн. евро. Те ще оставят крайното решение на самия Съмървил, който вече се е споразумял с тях за петгодишен договор при заплата от 4,5 млн. евро на сезон плюс бонуси. От Ал-Хилал пък му предлагат контракт до 2030-а при годишно възнаграждение от 10 млн. евро.

Междувременно, Рома има още две цели за подсилване на фланговете. Става въпрос за Андреас Шелдерюп от Бенфика и Алехандро Гарначо от Челси, който обаче е желан и от Астън Вила.

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Снимки: Gettyimages

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