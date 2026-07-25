От Атлетико най-сетне обявиха звездното си попълнение от Реал Мадрид

Канг-Ин Лий се присъедини към Атлетико Мадрид, съобщават от клуба от Примера дивисион в събота. Договорът на халфа от Република Корея е до юни 2031 година, след като напусна френския шампион Пари Сен Жермен. 25-годишният футболист се присъединява към испанския отбор със сделка, за която се съобщава, че е на стойност до 40 милиона евро. Лий се завръща в Испания след три сезона с европейския клубен първенец, където записа 124 участия, отбелязвайки 16 гола и 16 асистенции.

Te presentamos a nuestro nuevo número 7. pic.twitter.com/lRn0TmrI9n — Atlético de Madrid (@Atleti) July 25, 2026

Преди да се премести във Франция през 2023 година, той игра за испанските Валенсия и Майорка. По време на престоя си в Париж кореецът спечели две титли от Шампионската лига, една Суперкупа на УЕФА, една Междуконтинентална купа, три титли от Лига 1, две Купи на Франция, както и две Суперкупи на страната. Канг-Ин Лий дебютира за Република Корея през 2019 година и след това има 50 мача за страната си. Той представляваше своята родина на Световните първенства през 2022 и 2026 година.

Bienvenido al Atleti, Kang In ❤️🤍



Acuerdo con el Paris Saint-Germain para el traspaso del internacional coreano, que firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031.



➡️ https://t.co/RLWcegWsYI pic.twitter.com/ILeAQPiQ9u — Atlético de Madrid (@Atleti) July 25, 2026

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Снимки: Gettyimages