Чави Симонс: Барса не повярва в мен, да отида в ПСЖ беше най-доброто решение в живота ми

Халфът на Тотнъм Чави Симонс разкри подробности около напускането си на Барселона в посока Пари Сен Жермен през 2019 г., като заяви, че каталунският клуб не е вярвал в него.

„От тяхна страна беше напълно ясно, че не вярват в мен. Тогава реших да не казвам нищо, защото бях съсредоточен единствено върху футбола. Но ми казаха: „Имаме други играчи, в които вярваме и на които искаме да предложим договор, но ти не си сред тези, които наистина са част от нашия проект“. За мен след това всичко стана очевидно“, сподели Симонс в интервю за „Дъ Спортс Ейджънтс“.

Нидерландският национал, който прекарва цялото си детство в академията на „блаугранас“, признава, че спекулациите по онова време са наранили него и семейството му.

Votre décision de quitter le Barça ?



🗣️ Xavi Simons : Dès le début, il était clair qu’ils ne croyaient pas en moi. J’ai donc choisi de ne rien dire et de rester concentré uniquement sur le terrain. On m’a expliqué : « Nous avons d’autres joueurs en qui nous avons confiance. Nous… — Blaugranation (@blaugranation_) July 25, 2026

„Хората не знаят какво се случи в действителност, те съдят по това, което са чули. Но ето я истинската история. Прекарах целия си живот там. Преминах през различни етапи, преживях всичко – цялото ми детство мина в този клуб, затова обичам Барселона. Всичко, което се пишеше тогава, причини болка и на мен, и на семейството ми“, допълни той.

Симонс обясни, че решението да приеме офертата на ПСЖ е било лесно, въпреки че е бил само на 16 години.

„Всичко беше много просто: в онзи момент Барса заложи на други момчета и аз го приех. В същото време имах предложение от ПСЖ с наистина голям проект. Бях на 16 години и тренирах с най-добрите футболисти в света, така че решението беше лесно“, каза халфът.

🇳🇱🗣️ 𝗫𝗔𝗩𝗜 𝗦𝗜𝗠𝗢𝗡𝗦 (𝟮𝟯) gave an interview to @thesportsagents and talked about the real reason for leaving La Masia:



“At the time I didn’t want to speak because I was just focused on the pitch. But yeah, basically they just told me ‘we have other players that we… pic.twitter.com/aG5T2BGUOh — Rising Stars XI (@RisingStarXI) July 25, 2026

Въпреки че не получи много игрово време в Париж, Симонс смята престоя си там за безценен опит.

„Когато приятели ме питат, отговарям, че това е най-доброто решение, което съм взимал в живота си. Може би хората казват, че не съм играл, но до мен бяха Неймар, Меси и Мбапе. Много е трудно да получиш игрово време, когато те искат да играят във всеки мач. Но това беше най-добрият опит, който можех да получа, защото научих много от тях“, завърши Чави Симонс.

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Снимки: Gettyimages