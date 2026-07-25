Чави Симонс: Барса не повярва в мен, да отида в ПСЖ беше най-доброто решение в живота ми

Халфът на Тотнъм Чави Симонс разкри подробности около напускането си на Барселона в посока Пари Сен Жермен през 2019 г., като заяви, че каталунският клуб не е вярвал в него.
„От тяхна страна беше напълно ясно, че не вярват в мен. Тогава реших да не казвам нищо, защото бях съсредоточен единствено върху футбола. Но ми казаха: „Имаме други играчи, в които вярваме и на които искаме да предложим договор, но ти не си сред тези, които наистина са част от нашия проект“. За мен след това всичко стана очевидно“, сподели Симонс в интервю за „Дъ Спортс Ейджънтс“.
Нидерландският национал, който прекарва цялото си детство в академията на „блаугранас“, признава, че спекулациите по онова време са наранили него и семейството му.
„Хората не знаят какво се случи в действителност, те съдят по това, което са чули. Но ето я истинската история. Прекарах целия си живот там. Преминах през различни етапи, преживях всичко – цялото ми детство мина в този клуб, затова обичам Барселона. Всичко, което се пишеше тогава, причини болка и на мен, и на семейството ми“, допълни той.
Симонс обясни, че решението да приеме офертата на ПСЖ е било лесно, въпреки че е бил само на 16 години.
„Всичко беше много просто: в онзи момент Барса заложи на други момчета и аз го приех. В същото време имах предложение от ПСЖ с наистина голям проект. Бях на 16 години и тренирах с най-добрите футболисти в света, така че решението беше лесно“, каза халфът.
Въпреки че не получи много игрово време в Париж, Симонс смята престоя си там за безценен опит.
„Когато приятели ме питат, отговарям, че това е най-доброто решение, което съм взимал в живота си. Може би хората казват, че не съм играл, но до мен бяха Неймар, Меси и Мбапе. Много е трудно да получиш игрово време, когато те искат да играят във всеки мач. Но това беше най-добрият опит, който можех да получа, защото научих много от тях“, завърши Чави Симонс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages